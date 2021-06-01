Катерина Шпица, Агата Муцениеце, Ани Лорак и другие гости премии Glamour Influencers Awards 2021

Последний день весны, хоть и был не по сезону прохладным, но все же не изменил планов десятков селебрити на этот вечер. Все они в почти что летних нарядах в духе главной темы вечера – эстетики 90-х – пришли на четвертую ежегодную премию Glamour Influencers Awards, которая прошла в ресторане О2 Lounge отеля The Ritz-Carlton Moscow. В числе гостей были Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Надежда Сысоева, Аврора, Ани Лорак, Саша Сулим, Дина Немцова, Екатерина Шпица, Айза, Илья Бачурин, Екатерина Одицова, Катя Адушкина, Сюзанна Варнина, Алексей Жидковский, Агата Муцениеце, Мария Кравченко, Наталья Подольская, Полина Аскери, Екатерина Волкова и многие другие.

Ведущими церемонии стали актер и телеведущий Иван Чуйков и главный редактор Glamour Иляна Эрднеева. В 2021 году список номинаций пополнился еще одной – #glam_gaming, за победу в которой соревновались стримеры. А в других категориях широко были представлены молодые звезды TikTok.

Агата Муцениеце Иляна Эрднеева Надежда Сысоева Наталья Подольская Иляна Эрднеева, Ани Лорак и IOWA Катя Адушкина Сюзанна Варнина Юля Паршута

Победители премии Glamour Influencers Awards 2021:

#GLAM_PROЮМОР – Антон Шастун

#GLAM_ЖУРНАЛИСТИКА – Саша Сулим (“Редакция”)

#GLAM_ПОДКАСТ – Мари Новосад (“Секс с Мари”)

#GLAM_PROBEAUTY – Карина Карамбейби

#GLAM_PROFASHION – Георгий Карцев

#GLAM_СЕРИАЛ – “Топи”

#GLAM_ЗВЕЗДАONLINE – Агата Муцениеце

#GLAM_PROMUSIC – Даня Милохин, Slava Marlow

#GLAM_YOUTUBE – Аня Pokrov

#GLAM_GAMING – Амина Tenderlybae Мирзоева

#GLAM_ПРОРЫВ – Екатерина Емельяненко

Аврора Екатерина Волкова Екатерина Одинцова Дина Немцова Полина Аскери Антон Шастун Саша Сулим Анна Хилькевич Мария Миногарова Алексей Жидковский Иван Чуйков и Наталья Давыдова Варвара Шмыкова Карина Карамбейби, Даня Милохин и Slava Marlow Мария Кравченко