 

В День защиты детей «Ростех» представил бронежилет для юнармейцев

01.06.2021, 16:56, Разное
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Госкорпорация «Ростехнологии» показала журналистам новый облегчённый бронежилет «Юнармия-21» с детской размерной сеткой. Презентация приурочена к Дню защиты детей.

«Юнармия-21» представляет собой кевларовый бронежилет 3 класса защиты, усиленный в критических местах металлокерамическими пластинами. Имеется шесть размеров, рассчитанных на детей от 8 до 18 лет. Поскольку большинство юнармейцев – девочки, начиная с третьего размера жилеты разделяются на мужские и женские. Женский вариант более свободен в груди и не имеет дополнительной защиты внизу, необходимой мальчикам.

«Ростех» представил бронежилет для юнармейцев– Данная линейка изделий обеспечивает надёжную защиту детей от пуль со стальным сердечником из автомата АК-74 и АКМ, осколков ручных гранат, а также от рикошета более тяжёлых и высокоэнергетических поражающих элементов, – заявил на презентации директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Несмотря на малую массу жилета, его создателям удалось добиться уровня поражения «С», когда попадание пули в защищённое место вызывает лишь незначительные болевые ощущения. А значит, после попадания ребёнок сможет продолжать атаку или действия в обороне.

– Нам приятно осознавать, что будущее нашей Родины – дети, надёжно защищены в бою. Ничто не помешает им выполнить боевую задачу по защите священных рубежей России в любой точке мира, – написал в предисловии к инструкции по эксплуатации «Юнармии-21» министр обороны Сергей Шойгу.

Серийное производство детских бронежилетов начнётся в июле. К декабрю их будет изготовлено около 50 тысяч и они пройдут проверку в реальном бою.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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