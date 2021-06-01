Без усилий и в десятку: как стильно одеваться в жару (советы и примеры)

В теплое время года хочется не только выглядеть красиво и стильно, но и чувствовать себя комфортно. Предлагаем обратить внимание на самые оптимальные варианты, которые сделают вас неотразимой даже в самый жаркий день. Выбирайте тот или иной стиль и образ, а может, и несколько. Обещаем, что в теплое время года вы будете самой неотразимой.

Платья с принтом

Выбор летнего платья может быть очень сложным делом, тем более что платьев никогда не бывает достаточно. Тем не менее, если вы затрудняетесь с покупкой, выберите модели классического кроя с трендовыми принтами. Вы будете женственны и обворожительны в любой компании. Предлагаем вам обратить внимание на одно из таких. В сочетании с босоножками или сандалиями в нем будет комфортно даже в самую жаркую погоду.

Белое платье с кедами

Это один из самых лучших вариантов для лета. Белое платье отлично подойдет для любого возраста. К тому же его можно надеть и в будни, и на любое торжество. Оно освежает цвет лица и делает его моложе. Белое платье изумительно подойдет для того, чтобы подчеркнуть ваш загар. Из аксессуаров рекомендуем соломенные или тканевые сумки из льна, а также кожаные или замшевые. Они могут быть как белого цвета, так и коричневого, винного, черного. Платье спортивного или свободного кроя отлично смотрится с кедами или кроссовками, а также тапочками.

Монохромные наряды

Они всегда выглядят стильно и элегантно. Монохромные наряды были популярны в прошлом году и не потеряли своей актуальности и в этом сезоне. Если кто-то считает, что монохромный образ – сочетание черного и белого цветов, то вы ошибаетесь! Это комбинация вещей одного цветового тона. А оттенки могут быть самыми различными. Обратите внимание, что монохромный наряд должен быть либо в одном цвете, либо состоять из оттенков одного цвета! Например, как у девушки на фотографии: топ и брюки шоколадного цвета. Такой наряд выручит в любой ситуации.

Ковбойская рубашка

Даже летом стоит иметь в своем гардеробе рубашку с длинными рукавами. В жару можно рукава закатать, а когда придет вечерняя прохлада, то вам она уже будет не страшна. Накинутый на плечи свитер или джемпер дополнит ваш образ.

Мини-платья с цветочным рисунком

Именно они являются настоящим символом лета. Такой фасон сделает вас стройнее, а обладательницам маленького роста зрительно прибавит несколько сантиметров. Цветочные платья всегда выглядят изысканно, свежо и необычно. Если вы в силу возраста или особенностей фигуры не можете себе позволить короткое платье, то остановите свой выбор на более длинном варианте.

Комбинезон с цветным жилетом

Еще один красочный и стильный вариант для лета. Если вам хочется быть в центре внимания, то выбирайте более яркие цвета.

Короткая юбка (основное фото)

В сочетании с шелковой блузкой или футболкой она будет смотреться просто великолепно. Добавьте подходящие аксессуары и отправляйтесь на прогулку.

Рубашки с шортами

Для того чтобы притягивать взоры окружающих в теплое время года, много усилий не требуется. Наденьте шорты и рубашку.

Одежда белого цвета

Такой вариант не только выгодно подчеркнет ваш загар, но и позволит вам выглядеть гораздо выше. Ваши ноги великолепны!

Белый кружевной комбинезон

Вы будете просто неотразимы в таком наряде! Комбинезоны по-прежнему в тренде.