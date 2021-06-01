 

Простой лайфхак порадует дачников хрустящими и сочными плодами огурцов: все дело в соседстве культур

01.06.2021, 15:20, Разное
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Одной из любимых культур огородников являются огурцы. Хрустящие овощи с грядки отличаются по вкусу от тех огурцов, которые куплены в супермаркете. Кроме того, такие овощи полезные и безопасные для здоровья, так как в них нет вредных химических примесей. Поэтому многие огородники буквально всеми путями стараются повысить урожайность огурцов. Перед тем как высевать овощи, обязательно важно выяснить про правильное соседство культур на грядке.

Где нужно и не нужно высаживать огурцы?

Многие огородники отмечают, что этот овощ можно высаживать рядом с чесноком и луком, что только положительно влияет на растение и вкус плодов. Это объясняется тем, что в листьях чеснока и лука есть особенные вещества, которые помогают защищать огурцы от всевозможных заболеваний. Понятно, что здоровая культура будет давать намного лучший урожай.

При высадке огурцов около чеснока и лука важно придерживаться рядности. Вплотную растения ни в коем случае не сажаются. Идеальным считается расстояние между ними примерно в 50 см.

Такой простой совет позволит получить действительно хороший урожай. Хрустящие огурцы с огорода — это не только полезно ингредиент в салатах, но и лучшая закуска на обычном ужине и на праздничном столе.



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