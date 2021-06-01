Кендалл Дженнер подтвердила свой роман с баскетболистом

Сестра Ким Кардашьян по матери Кендалл Дненнер, в отличие от своих знаменитых родственников, ведет довольно скрытный образ жизни и не любит распространяться о личном, а уж тем более комментировать. Она вообще не многословна, а если что-то хочет сказать публике, то публикует фото в Instagram. Последний ее пост в социальной сети – это серия фото из личного архива в духе “как я провела день”. На одной фотографии – накрытый на шесть персон к обеду стол, на другой – теннисный корт, на котором модель запечатлена с рэпером Yung Taco, потом Дженнер принимает солнечные ванны и занимается конкуром, а вот салон автомобиля, в котором дремлет пес модели, и… 24-летний баскетболист Девин Букер. Вместо подписи Кендалл поставила сердечки.

Именно с Девином Кендалл приписывают роман с апреля прошлого года. И хотя сами влюбленные никак свои отношения не комментируют, это уже не первое доказательство их романа. Сначала инсайдеры уверяли, что защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации “Финикс Санз” Девин Букер и Кендалл “просто друзья”, а затем источник Us Weekly сообщил, что молодые люди действительно встречаются, но между ними нет ничего серьезного:

Она общается с несколькими парнями. Вокруг нее всегда крутится много молодых людей, просто безумие, – говорил источник.

Девин Букер

Кендалл Дженнер и Yung Taco

Однако в августе 2020-го папарацци заметили парочку на пляже в Малибу за объятиями и поцелуями.

Причем Дженнер и Букер знакомы не первый год. В 2018 году они даже ходили на двойные свидания: модель тогда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин – с Джордин Вудс, подругой Дженнер. О Дженнер и Симмонсе заговорили в марте 2018 года. Летом прошлого года появились слухи о расставании пары, основанные на рассказах инсайдеров, будто Кендалл устала быть в группе поддержки бойфренда и ездить за ним по городам.

Кендалл в разное время приписывали романы с музыкантами – Джастином Бибером, солистом One Direction Гарри Стайлзом и A$AP Rocky, (он сейчас вместе с Рианной) и спортсменами, в основном баскетболистами, Джорданом Кларксоном и Блейком Гриффином. Однако, мало какие свои увлечения девушка комментировала публично. Кендалл Дженнер и Девин Букер, апрель 2021