 

Оптимальный способ храния дачной обуви: как сделать стойку из пластиковых труб

01.06.2021, 11:04, Разное
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У любителей мастерить своими руками изготовление подобной конструкции не должно вызвать никаких затруднений. Конструкция для хранения обуви довольно простая. Потребуется только расходный материал и инструменты. Детальнее об изготовлении стойки – далее в статье.

Что нужно?

Для изготовления самодельной стойки у вас должны быть такие расходные материалы:

По одному брусу размером 5×10×160 см и 4×40×100 см.Одна доска 2,5×10×160 см.Винты для дерева длиной 4 см. Их вам хватит четырех штук. Еще вам потребуется восемь винтов по 8 см.Краска.Труба ПВХ диаметром 2,5 см.

Прежде чем приступать, убедитесь, что вы располагаете следующими инструментами:

Рулеткой.Ножовкой. Также вам потребуется торцовка.Шуруповертом и коронкой к нему диаметром 25 мм.Молотком и гвоздями.Двумя струбцинами.

Еще вам будут нужны карандаш и рулетка.

Ход работ

Сначала определитесь с габаритами вашей самодельной обувницы. Затем создайте чертеж конструкции, по которому вам будет удобнее ее собирать. При помощи торцовочной пилы разрежьте доску на две части. Далее на две половины разделите оба бруса. Затем ножовкой разрежьте трубку ПВХ на куски нужной вам длины. В доске шуруповертом при помощи коронки сделайте выемки, в которые будут вставляться отрезки ПВХ. Теперь можете собирать конструкцию. Снизу располагаются половинки толстого бруса. Фиксируются они с половинками доски и тонкого бруса струбцинами, а затем скрепляются гвоздями.

После нужно вставить отрезки ПВХ в выемки и закрепить винтами.

Красить самодельную конструкцию для обуви нужно в последнюю очередь.



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