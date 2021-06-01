Начало нового месяца — важный этап: карты Таро поведали, что ждет всех знаков зодиака в первую неделю июня

Начало каждого нового периода — недели, месяца, года, всегда является важным этапом, особенно когда он приходится на смену времен года. Прогноз Таро на первую неделю июня этого года поможет подготовиться к грядущим событиям, обрести уверенность в своих силах и не опасаться будущего.

Расклады карт Таро помогают людям принимать серьезные решения. Стоит изучить гороскоп на первую неделю июня, чтобы получить рекомендации и не упустить свой шанс на благоприятные изменения в жизни.

Овен

Неделю открывает аркан «Сила», и это значит, что Овны без проблем смогут завершить начатые дела. Карта указывает, что вам следует настроиться оптимистически, чтобы мелкие неурядицы не повлияли на уверенность в своих силах и не отдалили вас от главной цели.

Карта «Верховная жрица» рекомендует Овнам приготовиться к изменениям, но при этом не спешить с принятием решений. Доверяйте своей интуиции и уделяйте внимание деталям, которые помогут в короткие сроки привлечь в вашу жизнь желаемые события. Не делайте опрометчивых шагов, которые могут привести к поражению.

Завершает неделю аркан «Солнце», и Овны смогут в полной мере насладиться своей победой. Вы обретете финансовое благополучие, успешно завершите сложные проекты и решите задачи, которые раньше казались неразрешимыми. Велика вероятность, что вы сможете начать новый грандиозный проект.

Телец

Открывает неделю карта «Влюбленные», которая говорит о том, что Тельцам предстоит сделать серьезный выбор: вам придется отказаться от отдыха и все свои силы направить на решение возникших проблем.

Карта «Повешенный» рекомендует Тельцам обратить серьезное внимание на свои планы, скорректировать их, чтобы отказаться от всего, что стало неактуальным. Возможно, придется провести работу над ошибками, чтобы в будущем не оказаться в тупике.

Карта «Император» в конце недели поможет Тельцам обрести уверенность в своих силах, способность противостоять обстоятельствам и завоевать авторитет. Необходимо действовать решительно, но не проявляя агрессии, чтобы не навредить своей репутации.

Близнецы

В начале недели Близнецы должны быть готовы к тому, что в их жизнь ворвутся неожиданные перемены. На это указывает карта «Колесо Фортуны». Ситуация будет довольно сумбурной, но Близнецам нельзя забывать, что, только когда ситуация понятна, возможны решительные действия.

«Верховная жрица» советует Близнецам довериться своей интуиции, которая поможет не упустить важные сигналы, которые укажут верный путь. Эта карта говорит об отличных перспективах, если вы не будете спешить и укротите свои эмоции. Старайтесь не переоценить свои силы.

В конце недели Близнецов ждут закономерные изменения, на что указывает карта «Смерть», описывающая переход из одного жизненного этапа в другой. Не стоит бояться перемен, а прошлое отпускайте с легкостью, открывая новые перспективы.

Рак

В начале недели карта «Правосудие» призывает Раков действовать предельно честно и не пытаться добиться благополучия обманом. Эта карта определит дальнейшие успехи. Не бойтесь активной работы. Об этом предупреждает карта «Колесница», указывающая на то, что путь перед вами чист и вам удастся достичь поставленных задач, если не будете сомневаться в себе и медлить.

Неделя завершается изменениями, которые давно назревали, на что указывает карта «Смерть». Но не стоит опасаться нового жизненного этапа: он будет наполнен приятными событиями и новыми перспективами.

Лев

В начале недели вас ждут изменения, о которых предупреждает карта «Повешенный», но чтобы изменения были позитивными, Львам следует найти новый подход к решению задач и не сомневаться при изменении планов.

В середине недели иллюзии будут разрушены, что подтверждает карта «Башня». Львы обнаружат, что больше неактуальны некоторые цели. Неизбежным изменениям не стоит противиться: они уберут из жизни все то, что мешает строить счастливое будущее.

Судя по карте «Императрица», в конце недели Львы могут быть спокойны: идеи и смелые планы воплотятся в жизнь, если вы будете планомерно идти к цели и не пытаться хитростью сократить этот путь. Карта указывает и на возможное заступничество со стороны влиятельного человека, благодаря которому удастся обойти подводные камни.

Дева

Открывающая неделю карта «Правосудие» предупреждает Деву о необходимости проявлять осторожность. Она призывает действовать ответственно, чтобы не создать себе проблем и не отдалиться от конечной цели. В середине недели вы добьетесь успеха.

Карта «Звезда» – одна из самых позитивных. Она говорит, что ваша цель близка, но чтобы достичь ее, нельзя сворачивать с пути.

Карта «Смерть» говорит о благоприятных изменениях в конце недели. Из вашей жизни уйдет все устаревшее, чтобы освободить место чему-то новому.

Весы

Начните неделю активно и не бойтесь ответственных шагов, как призывает карта «Колесница», которая описывает ситуацию, когда может стоить очень дорого любое промедление. Оно лишит вас интересных перспектив, поэтому соберитесь и сделайте рывок.

Карта «Луна» предостерегает Весы от потакания собственным страхам и доверия слухам, которые обязательно заведут в тупик и притормозят развитие. Выйти из непростой ситуации с победой поможет умение принимать смелые самостоятельные решения.

Карта «Верховная жрица» советует Весам в конце недели снизить темп, чтобы не пропустить важных знаков: они помогут выбрать путь к победе. Интуиция поможет не упустить момент, подходящий для активных действий.

Скорпион

Вам не следует спешить в начале недели. Карта «Умеренность» призывает к достижению внутренней гармонии, чтобы не совершать опрометчивых поступков. В середине недели возможно благополучное разрешение трудностей, на что указывает карта «Суд». Действуйте честно, не делая долгих пауз, чтобы успех не заставил себя долго ждать.

В конце недели «Верховная жрица» не рекомендует Скорпионам спешить. Карта указывает на благоприятные перемены, которые придут в жизнь тех, кто не будет торопить события и проявит терпение.

Стрельцы

Если в начале недели вы будете потакать собственной лени или дурным привычкам, то могут возникнуть некоторые проблемы, на что указывает карта «Дьявол». Проверка на прочность будет пройдена успешно.

Судя по карте «Повешенный», в середине недели Стрельцы могут натолкнуться на трудности. Карта рекомендует отказаться от устаревших идей и планов, чтобы не тратить время впустую и не заниматься бесполезной работой.

О необходимости бороться с вредными привычками, которые отталкивают удачу и разрушают счастье, говорит карта «Башня». Стрельцам пора прекратить прятаться за иллюзиями от суровой реальности.

Козерог

В начале недели вам необходимо сохранять бдительность, чтобы не свернуть с правильного пути. Карта «Дьявол» советует Козерогам не потакать соблазнам и не идти на поводу у чужого мнения.

Карта «Отшельник» советует временно изолироваться от внешнего шума, восстановить силы, которые будут нужны для решения важных вопросов, привести в равновесие чувства и завершить дела в преддверии новых проектов.

«Отшельнику» вторит карта «Умеренность», которая призывает Козерогов найти золотую середину и достичь равновесия, чтобы, принимая серьезные решения, не ошибиться. Успеха добьются те, кто не спешит и умеет анализировать события.

Водолеи

В своем успехе в начале недели Водолеи могут не сомневаться, поскольку им выпадает карта «Звезда». Вам необходимо смотреть в будущее с оптимизмом и не сворачивать с выбранного пути.

Будьте готовы к принятию в середине недели серьезного решения., которое может к лучшему изменить вашу жизнь. Карта «Влюбленные» советует не бояться жертвовать малым, чтобы в конце пути получить достойный бонус.

«Верховная жрица» в конце недели призывает Водолеев отказаться от поверхностного мышления. Ситуация потребует от вас глубокого анализа. Только он поможет не оступиться и принять верные решения, которые приведут к успеху.

Рыбы

Вы сможете в начале недели достичь заветной цели, о чем говорит карта «Мир». Вы проститесь с неприятностями и сможете привнести в свою жизнь что-то новое. Рыб ожидает замечательное начало недели, сохраняйте позитивный настрой, чтобы не оттолкнуть удачу.

Приготовьтесь в середине недели сделать рывок, чтобы достичь поставленной цели. Карта «Колесница» призывает не сомневаться и не медлить. У вас будут силы и время, чтобы жизнь изменить к лучшему.

Карта «Император» призывает Рыб рассуждать логически, не потакать эмоциям и доверять доводам разума. Вы успешно завершите неделю, но в том случае, если уделите внимание первостепенным задачам.