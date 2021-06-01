 

Дорожные знаки в Москве дополнят табличками со шрифтом Брайля

01.06.2021, 9:35, Разное
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Новая инициатива, предлагающая улучшить городскую среду для слабовидящих, была озвучена в Департаменте городского транспорта Москвы.

Под каждым дорожным знаком будут установлены таблички со специальным шрифтом Брайля, который позволяет на ощупь читать слабовидящим. На них будет указано название установленных дорожных знаков.

Дорожные знаки дополнят шрифтом Брайля– Можно представить, как непросто слепым и слабовидящим в современном мегаполисе. Мы пытаемся организовать городское пространство таким образом, чтобы людям с любыми ограниченными возможностями было доступно всё то же самое, что и остальным, и в первую очередь – информация. Поэтому все знаки мы дополним такими табличками. Если жалоб не будет, предложим распространить нововведение коллегам из других регионов, – заявил представитель департамента.

Как выяснили СМИ, заявка на финансирование разработки дизайна, изготовление табличек и их установку по всей Москве уже находится на согласовании в правительстве Москвы. Кроме того, по окончании монтажа табличек Москва планирует войти в книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшей приспособленностью к нуждам людей с ограниченными возможностями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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