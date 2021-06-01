Дорожные знаки в Москве дополнят табличками со шрифтом Брайля

Новая инициатива, предлагающая улучшить городскую среду для слабовидящих, была озвучена в Департаменте городского транспорта Москвы.

Под каждым дорожным знаком будут установлены таблички со специальным шрифтом Брайля, который позволяет на ощупь читать слабовидящим. На них будет указано название установленных дорожных знаков.

– Можно представить, как непросто слепым и слабовидящим в современном мегаполисе. Мы пытаемся организовать городское пространство таким образом, чтобы людям с любыми ограниченными возможностями было доступно всё то же самое, что и остальным, и в первую очередь – информация. Поэтому все знаки мы дополним такими табличками. Если жалоб не будет, предложим распространить нововведение коллегам из других регионов, – заявил представитель департамента.

Как выяснили СМИ, заявка на финансирование разработки дизайна, изготовление табличек и их установку по всей Москве уже находится на согласовании в правительстве Москвы. Кроме того, по окончании монтажа табличек Москва планирует войти в книгу рекордов Гиннесса как город с наибольшей приспособленностью к нуждам людей с ограниченными возможностями.

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