 

Центральноафриканская республика: Взрыв придорожной бомбы убил 2 полицейских и 3 бойцов российских военизированных формирований

01.06.2021, 6:42, Разное
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Источники в ООН сообщили, что в результате нападения были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

STAFF WRITER WITH AFP

 MAY 31, 2021 

 Персонал Центральноафриканских вооруженных сил (FACA) проводит совместное с миротворцами из сил ООН MINUSCA патрулирование в Бангасу, префектура Мбому на юго-востоке Центральноафриканской Республики, 1 августа 2018 г. UN Photo

Как  сообщило правительство Центральноафриканской Республики  в воскресенье,  в  результате подрыва бомбы на обочине дороги при  прохождении  военной колонны  на северо-западе раздираемой конфликтом  страны,  погибли двое полицейских и три  сотрудника российских военизированных формирований.

После декабрьских президентских выборов,  в стране с населением 4,7 миллиона человек,  сохраняется высокая  напряженность,  хотя недавний всплеск насилия – это лишь последняя волна гражданской войны, которая длится после свержения президента Франсуа Бозиза в 2013 году.

«Были убиты три инструктора из  РФ и два офицера полиции ЦАР», – сказал AFP официальный представитель правительства Анж Максим Казагуи. Источники в ООН сообщили, что в результате нападения в четверг были ранены пять сотрудников сил безопасности Центральной Африки.

По их словам, колонна была взорвана на дороге между Берберати и Буаром, более чем в 400 километрах (250 милях) от столицы Банги.

Источники сообщили, что к месту происшествия был отправлен российский вертолет для эвакуации  раненых и  тел погибших.

Москва, обладающая значительным влиянием в  этой бедной африканской стране, с 2018 года держит здесь  большой контингент «инструкторов» для обучения центральноафриканской армии.

В декабре к ним присоединились еще сотни бойцов  российских военизированных формирований,  которые,  вместе с руандийскими войсками,  сыграли ключевую роль в помощи армии президента Фостена Арканжа Туадеры в подавлении восстания.

В двустороннем соглашении об обороне,  Банги упомянула  российских «военных», прежде чем Москва исправила её, назвав их «инструкторами».

Многочисленные свидетели и неправительственные организации говорят, что инструкторы на самом деле являются военизированными формированиями группы Вагнера, теневой частной военной компании, которая, наряду с руандийским спецназом и миротворцами ООН,  активно участвует в борьбе с повстанцами ЦАР.

В пятницу ООН сообщила, что менее чем за месяц на минах в стране было убито 11 человек, в основном на северо-западе, где расположены некоторые из последних укрепленных пунктов  повстанческих групп.

Придорожные бомбы  и мины – довольно новое явление для страны за  долгие годы конфликта.

Большая часть территории постоянно нестабильной бывшей французской колонии разделена между многочисленными вооруженными бандформированиями.



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