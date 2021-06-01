 

Датские спецслужбы помогали США шпионить за Ангелой Меркель

01.06.2021, 4:46, Разное
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Соучастие Дании в шпионаже  АНБ против немецких политиков было выявлено в ходе совместного расследования  проведенного  европейскими СМИ.

30.05.2021  Author Alex Berry

Как показало расследование европейских СМИ, опубликованное в воскресенье,  секретная служба Дании помогла Агентству национальной безопасности  (АНБ) США шпионить за лидерами ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франк-Вальтера Штайнмайера, 

Информация, что США шпионили за своими  союзниками первые всплыла в 2013 году, но только теперь  журналисты получили доступ к сообщениям  детализирующим  поддержку,  которую датская  служба военной  разведки (FE) оказывала  АНБ.

Отчет о расследовании  показал, что  страна – близкий союзник и сосед Германии принимала участие в  шпионских  операциях  США, направленных  против канцлера и президента.

В новом отчете говорится, что тогдашний кандидат в канцлеры от немецко-левоцентристской социалистической партии (СДПГ) Пер Штайнбрюк также стал объектом пристального внимания разведслужб.

Источники  в  секретных службах  передали информацию группе, в которую входили датские, шведские и норвежские вещатели (DR, SVT и NRK соответственно), а также французская газета Le Monde , немецкая газета Süddeutsche Zeitung и немецкие общественные вещатели NDR и WDR.

Как отреагировали немецкие официальные лица?

После того как Штайнбрюк узнал о шпионских операциях против него, он  поговорил с немецкими членами исследовательской группы.

«В политическом плане я считаю это скандалом», – сказал он. Хотя он согласился с тем, что западным государствам нужны действующие разведывательные службы, тот факт, что датские власти шпионили за своими партнерами, показывает, «что какие-то вещи  они делают самостоятельно».

Ни Меркель, ни Штайнмайер «ничего не знали» о шпионских операциях, проводимых государственными службами  Дании. Пресс-секретарь канцлера сообщил, что она была проинформирована  об этих разоблачениях.

Как в этом участвовало датское правительство?

Правительство Дании узнало о причастности секретных служб своей страны к скандалу с АНБ не позднее 2015 года.

Оно начало сбор информации о сотрудничестве FE с АНБ в период с 2012 по 2014 год  после раскрытия информации бывшим сотрудником АНБ и осведомителем Эдвардом Сноуденом, сообщает NDR,  эта информация была изложена  в  секретном отчете Данхаммера.

Собранная информация  ясно показала, что FE помогло АНБ шпионить за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции, а также Германии.

Датская разведка также помогла агентству США шпионить за датским министерством иностранных дел и финансов, а также за датским производителем оружия. FE также сотрудничала  с АНБ в шпионских операциях против самого правительства США.

Обнаружив, насколько далеко зашло сотрудничество между разведывательными службами двух стран,  датское правительство,  в 2020 году,  заставило все руководство FE уйти в отставку.

Что побудило датских шпионов помочь АНБ?

Датский эксперт по операциям секретных служб Томас Вегенер Фриис считает, что FE стояла перед выбором, с какими глобальными партнерами работать более тесно.

«Они приняли четкое решение работать с американцами и против их европейских партнеров», – сказал он NDR.

Патрик Сенсбург, возглавлявший парламентский комитет Германии по расследованию шпионского скандала АНБ, не был удивлен этой новостью. Для депутата от меркелевского Христианско-демократического союза (ХДС)  важно было понять, что движет спецслужбами.

«Это не о дружбе. Это не о морально-этических устремлениях. Это о преследовании собственных интересов», – сказал он NDR.

АНБ, FE и министерство обороны Дании не ответили на запросы о комментариях к исследованию, однако в общем заявлении министерства обороны говорится, что «систематическое прослушивание ближайших союзников недопустимо».



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