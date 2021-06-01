Сингапурский стоматологический бренд Zenyum привлекает 40 миллионов долларов Series B от L Catterton, Sequoia India и других инвесторов.

Zenyum, стартап, который хочет сделать косметическую стоматологию более доступной, объявил сегодня, что собрал серию B на 40 миллионов долларов, включая 25 миллионов долларов от L Catterton, частной инвестиционной компании, ориентированной на потребительские бренды. Другими участниками раунда были Sequoia Capital India (Zenyum — участник программы ускорения Surge), RTP Global, Partech, TNB Aura, Seeds Capital и FEBE Ventures. Глава L Catteron Asia по инвестициям в рост Анджана Сасидхаран войдет в совет директоров Zenyum.

Таким образом, общая сумма привлеченных средств Zenyum на данный момент составляет 56 миллионов долларов, включая серию A стоимостью 13,6 миллиона долларов, объявленную в ноябре 2019 года. В заявлении для прессы Сасидхаран сказал: «Дифференцированная бизнес-модель Zenyum дает ей сильное конкурентное преимущество, и мы рады сотрудничать с управленческая команда основателей, чтобы помочь им реализовать свои амбиции роста ». Другие стоматологические инвестиции в портфолио L Catteron включают Ideal Image, ClearChoice, dentalcorp, OdontoCompany, Espaçolaser и 98point6.

Основанная в 2018 году, компания предлагает электрические зубные щетки ZenyumSonic; Zenyum Clear или прозрачные элайнеры, напечатанные на 3D-принтере; и ZenyumClear Plus для более сложных случаев перестановки зубов.

Основатель и главный исполнительный директор Джулиан Артопе сказал TechCrunch, что элайнеры ZenyumClear могут быть до 70% дешевле, чем другие брекеты, включая традиционные металлические брекеты, лингвальные брекеты и другие прозрачные элайнеры, такие как Invisalign, в зависимости от состояния зубов пациента и их пожеланий. достигать. Zenyum Clear стоит 2400 сингапурских долларов (около 1816 долларов), а ZenyumClear Plus стоит от 3300 до 3900 сингапурских долларов (от 2497 до 2951 долларов США).

Компания может снизить стоимость своих невидимых брекетов, объединив сеть стоматологических партнеров со стеком технологий, который позволяет поставщикам услуг отслеживать прогресс пациентов, сокращая при этом количество посещений клиники, которые им необходимо совершить.

Во-первых, потенциальные клиенты отправляют в Zenyum фотографии своих зубов, чтобы определить, подойдет ли им ZenyumClear или ZenyumClear Plus. В таком случае у них есть личная консультация стоматолога, включая рентген и 3D-сканирование. Это стоит от 120 до 170 сингапурских долларов, которые выплачиваются клинике. После того, как невидимые брекеты готовы, пациент возвращается к стоматологу для примерки. Затем стоматологи могут следить за состоянием зубов своего пациента через приложение Zenyum, только при необходимости попросив его посетить его еще раз лично.

ZenyumClear в настоящее время доступен в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге, Макао, Вьетнаме, Таиланде и Тайване, и планируется открытие других рынков.

Директор Sequoia India Питер Кемпс сказал TechCrunch: «На основных рынках Zenyum — Юго-Восточной Азии, Гонконге, Тайване — 300 миллионов клиентов, которые увеличили располагаемый доход за счет красоты. Мы считаем, что расходы на невидимые брекеты значительно вырастут по сравнению с текущим распространением, но для этого требуется четкое исполнение сложного продукта, чтобы стать предпочтительным выбором для потребителей. В этом преимущество Zenyum: отличное исполнение, ведущее к новым продуктам, лучший в своем классе показатель NPS, быстрый рост и сильная экономика. Эта серия B является свидетельством этого и веры в большие возможности в будущем ».

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