Этническое разнообразие помогает выявить больше геномных регионов, связанных с признаками, связанными с диабетом

При включении многоэтнических участников крупномасштабное генетическое исследование выявило больше регионов генома, связанных с признаками, связанными с диабетом 2 типа, чем если бы исследование проводилось только на европейцах.

Международная коллаборация MAGIC, в которую входят более 400 ученых со всего мира, провела метаанализ общегеномной ассоциации под руководством Университета Эксетера. Сейчас опубликовано в Природа Генетика, их результаты показывают, что расширение исследований различных предков дает больше и лучшие результаты, а также в конечном итоге приносит пользу глобальному уходу за пациентами.

К настоящему времени почти 87% геномных исследований этого типа было проведено в Европе. Это означает, что способ реализации этих результатов может не принести оптимальной пользы людям неевропейского происхождения.

Команда проанализировала данные по широкому кругу когорт, включая более 280 000 человек без диабета. Исследователи изучили гликемические признаки, которые используются для диагностики диабета и контроля уровня сахара и инсулина в крови.

Исследователи включили 30 процентов общей когорты, состоящей из лиц восточноазиатского, латиноамериканского, афроамериканского, южноазиатского и африканского происхождения. Таким образом, они обнаружили на 24 локуса или участков генома, связанных с гликемическими признаками, больше, чем если бы они проводили исследование только на европейцах.

Профессор Инес Баррозу из Университета Эксетера, руководившая исследованием, сказала: «Диабет 2 типа становится все более серьезной глобальной проблемой для здоровья, причем большая часть его роста происходит за пределами Европы. Хотя между ними существует множество общих генетических факторов. В разных странах и культурах наши исследования показывают, что они действительно различаются в том смысле, в котором мы должны понимать. Это очень важно для обеспечения того, чтобы мы могли предоставить точный подход к медицине диабета, который оптимизирует лечение и уход для всех ».

Первый автор доктор Джи Чен из Университета Эксетера сказал: «Мы обнаружили 24 дополнительных участка генома, включив когорты, которые были более этнически разнообразными, чем мы могли бы сделать, если бы ограничили нашу работу европейцами. Помимо моральных аргументов. Наша работа демонстрирует, что для обеспечения того, чтобы исследования отражали население мира, такой подход дает лучшие результаты «.

Команда обнаружила, что, хотя некоторые локусы не были обнаружены у всех предков, они все же были полезны для сбора информации о гликемическом признаке у этих предков. Соавтор Кассандра Спраклен, доцент Массачусетского университета в Амхерсте, сказала: «Наши результаты имеют значение, потому что мы движемся к использованию генетических показателей для оценки риска заболевания диабетом. Мы знаем, что оценки развивались исключительно у лиц одного возраста. происхождение плохо работает у людей другого происхождения. Это важно, поскольку все в большей степени здравоохранение движется к более точному подходу. Неспособность учесть генетические вариации в зависимости от происхождения повлияет на нашу способность точно диагностировать диабет ».

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