Основа гардероба — вещи в вашем стиле. Как собрать капсульный гардероб

Капсульным гардеробом называется набор из предметов одежды, гармонично сочетающихся между собой и объединенных общим стилем. Вот советы, которые помогут вам правильно выбрать одежду и сделать образ целостным.

Капсула

Речь идет о гардеробе, в котором есть от шести до двенадцати вещей. При помощи базовых предметов одежды можно составить множество разных луков. Например, из 12 получится тридцать или даже сорок образов: для прогулки, офиса, занятий спортом, активного образа жизни, поездки за город, свиданий и пр.

Преимущества капсульного гардероба

Капсульный гардероб еще называют функциональным, поскольку в нем есть множество преимуществ. Как уже было сказано, из нескольких вещей можно создать множество разных образов, всего лишь добавляя некоторые предметы одежды или аксессуары. Вам не придется тратить много денег, каждый раз покупая вещи для отдельных случаев. Капсула собирается по списку, что исключает спонтанные покупки. Еще одним плюсом является то, что вам не придется тратить много времени для выбора комплекта. Изначально вещи приобретаются так, чтобы они гармонично сочетались друг с другом. Все уже продумано, осталось всего лишь определиться с тем, что именно достать из шкафа. Вы будете всегда стильно одеты, в чем, несомненно, есть преимущество.

Базовый гардероб

Обычно для набора подбираются универсальные вещи, которые сочетаются между собой. Осталось лишь определиться, куда именно вы собираетесь, и надеть то, что соответствует намеченному плану. Поскольку существует четыре сезона, достаточно к базовым вещам добавить что-то из сезонной одежды, и вопрос с выбором лука можно считать закрытым. Есть зимний, летний и демисезонный гардероб, из которого можно составить ситуативную капсулу. Судя по названию, легко определиться, что имеется в виду выбор комплекта для конкретного выхода. Если речь идет о занятиях спортом, нужно взять спортивные брюки, футболку или топ, кроссовки или кеды. По такому же принципу можно выбирать комплекты для любого назначения.

Существует три вида капсульных гардеробов: минимальный, оптимальный и максимальный.

1. Минимальный гардероб

Этот гардероб состоит из одной базовой капсулы. Он очень удобен для людей, которые занимаются одним видом деятельности. Капсула насчитывает приблизительно 12 вещей без учета аксессуаров и обуви. Вещи универсальные, не занимают много места, они компактные и практичные (их можно быстро собрать в чемодан, не требуется длительной подготовки в виде глажки). Разнообразие достигается благодаря аксессуарам, которыми можно дополнять комплекты так, чтобы это выглядело каждый раз по-новому.

2. Оптимальный

Он заключается в том, чтобы к минимальному прибавить несколько капсул. Например, у вас собран гардероб для работы в офисе, но по выходным вы хотите нарядиться в другие вещи. В некотором случае такой гардероб предпочитают люди, работа или занятие которых не окончательно определено (нет дресс-кода и есть возможность одеваться по ситуации). К тому же при помощи правильного подбора одежды можно каждый день выглядеть оригинально.

3. Максимальный

Речь идет о гардеробе, в который включены несколько капсул на все случаи жизни, и каждая из них является полноценным сегментом. Максимум отличается тем, что в каждой капсуле находится много вещей (например, 10 или 12, что равноценно целому гардеробу). Его предпочитают модники и модницы, а также очень занятые люди. Преимуществом является то, что у вас уже будет собрано несколько готовых комплектов и не придется тратить много времени на комплектацию каждого из них. Достаточно открыть шкаф или гардеробную и взять тот набор, который вам нужен для конкретного выхода.

Подготовка к составлению капсулы

Прежде чем приступить к составлению капсулы, необходимо определиться с диаграммой занятости. Подумайте над тем, чем вы занимаетесь и сколько времени проводите за этим занятием. Подсчитайте, сколько часов в неделю занимает работа, занятие спортом, отдых и т.д. В зависимости от этого, вам нужно определить, сколько вещей должно присутствовать в той или иной капсуле (деловой, спортивной, загородной, домашней). Затем определитесь со стилем, который вам больше всего импонирует (классический, романтический, спортивный, практичный, экстравагантный). По типу фигуры выберите фасон и предпочтительный крой, определитесь с цветовой гаммой.

Пошаговое составление

Начинайте с основы ситуативной капсулы, например с синих джинсов (можно выбрать юбку, брюки, костюм или платье). Затем приступайте к выбору базовых вещей, которые сочетаются с джинсами (футболка, топ, рубашка, свитшот, жилет). Третьим шагом будет выбор обуви, это могут быть кроссовки, ботинки, конверсы и пр. Далее необходимо расширить основу, которой можно заменить джинсы (юбка, шорты, сарафан). Вспоминайте о сезонных вещах (куртка, сапоги, теплый свитер). Осталось выбрать аксессуары, и ваша капсула готова. Соберите по такому же принципу все остальные капсулы или остановите выбор на одной.