Делаем милый детский коврик в виде медведя. Он мягкий, детям очень понравится

В детской комнате всегда хочется разместить элементы, которые заинтересуют малыша. Один из таких предметов интерьера — детский коврик в виде медвежьей шкуры. Он сделан из мехового одеяла. Вы легко можете сшить детали вручную, если у вас нет швейной машины. Предлагаем подробную инструкцию по созданию такой красоты.

Что понадобится для работы

Требуемые материалы и инструменты:

коричневое меховое одеяло;белые спортивные носки;черный фетр (можно взять войлок) 20х30 см;упаковка холщовой ткани размером 185х270 см;наполнитель (любой);ножницы;портновские булавки;швейная машина;иголка и нить коричневого и белого цвета;набивка для подушек;клеевой пистолет.

Шаг 1. Сложить два слоя ткани

Соберите все материалы. Сложите меховое одеяло пополам на ровной поверхности (вы можете использовать обеденный стол или пол). Сложите белую холщовую ткань пополам таким же образом и отрежьте ее, чтобы она была того же размера, что и меховое одеяло. Нарисуйте карандашом переднюю и заднюю лапы медведя на ткани. Вы можете сначала вырезать трафарет из газеты, чтобы не испортить кусок ткани.

Поскольку ваше одеяло сложено вдвое, вам просто нужно нарисовать половину тела медведя и аккуратно вырезать ее по линиям. Затем вырежьте такую же заготовку из белой ткани по той же схеме (сложив ее и приложив трафарет из газеты). Ничего страшного, если будут небольшие различия. В процессе сшивания все можно будет подправить. Разложите оба куска ткани так, как вы хотите (это должно быть похоже на медведя с раскинутыми в стороны лапами).

Шаг 2. Сшить детали туловища

Сохраните большие куски обрезков, потому что вы будете использовать их для изготовления головы, ушей и хвоста. Пока отложите их в сторону. Скрепите булавками белую и коричневую заготовки вместе (ткань должна лежать изнаночной стороной наружу), оставив два отверстия спереди и сзади. В этих местах будут крепиться голова и хвост. Сшейте туловище, оставив открытыми эти отверстия. Сделать это можно как на машинке, так и вручную. Выверните тело лицевой стороной наружу.

Шаг 3. Сделать голову и хвост

Из куска мехового одеяла вырежьте два больших круга. Затем вырежьте 4 заготовки (2 для хвоста и 2 для ушей). Заранее нарисуйте трафарет, а потом обведите его маркером, чтобы парные детали были одинаковыми. Положив заготовки хвоста лицевой стороной внутрь, шейте их вместе, выверните лицевой стороной наружу и заполните любым наполнителем. Шов пока не закрывайте.

Вырежьте две заготовки ушей из белой ткани и сшейте их с коричневыми заготовками. Выверните уши лицевой стороной наружу и набейте наполнителем. Заготовку головы медведя выверните на лицевую сторону. Поместите уши на голову медвежонка (убедитесь, что они не слишком длинные, чтобы зверь был максимально похож на настоящего). Пришейте уши к голове, но оставьте отверстие на шее. Голова мишки должна выглядеть, как подушка с разрезом с одной стороны.

Шаг 4. Сделать медведю мордочку

Набейте белый носок наполнителем и прикрепите его к голове вашего медведя в соответствующем месте. Откорректируйте носок так, чтобы он напоминал медвежий нос. Постарайтесь, чтобы на носке не было складок. Из черного фетра вырежьте треугольник. Приклейте его с помощью клеевого пистолета к верхней точке носка. Далее из черного фетра вырежьте два овальных глаза. Размеры рассчитывайте под величину мордочки.

С помощью клеевого пистолета прикрепите к голове медведя глаза из фетра. Прижмите их руками и немного подержите, пока клей не схватится.

Для верности дополнительно пришейте глаза и треугольник носа иголкой с ниткой. Вручную прикрепите голову к туловищу. Хвостик также можете пришить руками.

В итоге у вас получится детский коврик — точная копия шкуры медведя. Он очень понравится детям, на нем приятно сидеть и играть. Вы не потратите много времени и средств на эту поделку, а радости вашему малышу будет много.