Бывшая девушка Федора Смолова вышла замуж за внука миллиардера

В это воскресенье 28-летняя модель Миранда Шелия и ее возлюбленный, 22-летний блогер Григорий Мамурин сыграли свадьбу. Бывшая девушка футболиста фудора Смолова сказала Григорию “да” в Барвихинском ЗАГСе в присутствии родных и друзей, в числе которых была близкая подруга невесты – певица Кэти Топурия. Миранда и Григорий держали свои отношения в секрете, поэтому свадебные фотографии, опубликованные в ее Instagram-аккаунте, стали большой неожиданностью для подписчиков.

Избранник Миранды – внук покойного миллиардера Игоря Неклюдова, владельца нескольких компаний в Хабаровском крае, сети кинотеатров, всероссийской сети фитнес-клубов и учредителя телекомпании “Даль ТВ-ТНТ”. Бизнесмен, состояние которого оценивается в 150 миллиардов рублей, скончался 19 июля 2017 года вследствие инфаркта на 73-м году жизни. Сам Григорий Мамурин “прославился”, когда ему было 16 лет: в одном из своих влогов, снятом в Парке Горького, он на деньги спорил с прохожими и давал им нестандартные задания – например, раздеться прямо в парке, выпить продукты жизнедеятельности или съесть испорченную еду. После этого дед увез его обратно в Хабаровск “на перевоспитание”. Сейчас молодой человек ведет непубличный образ жизни и чем он занимается – неизвестно. О состоянии дел бизнеса Неклюдова информации также нет.

Миранда Шелия и Григорий Мамурин

Напомним, что футболист Федор Смолов и Миранда Шелия начали встречаться в октябре 2015 года, спустя полгода после развода Федора с моделью Викторией Лопыревой. Смолов и Лопырева поженились в декабре 2013 года, но в мае 2015 года пара объявила о расставании.

О том, что Федор и Миранда расстались, девушка сообщила сама во время трансляции в Periscope. По сообщениям ряда СМИ, Смолов и Шелия разошлись почти сразу после возвращения российской сборной с “Евро-2016”, в составе которой был Федор, а Миранда его поддерживала на трибуне лично. Причину, по которой их роман подошел к концу, пара не озвучила, молча удалив из своих Instagram все совместные снимки. Позже модель заявила, что спортсмен ее бросил, однако сам Федор оставил это без комментариев.

Миранда Шелия и Федор Смолов

Миранда Шелия и Федор Смолов