Умываем ребенка святой водой: как правильно это сделать, чтобы не навредить малышу

У малыша, особенно новорожденного, отсутствует сильное биополе, поэтому он очень подвержен негативному влиянию извне: порче, сглазу и т. д. Хорошая новость заключается в том, что избавить кроху от негатива может мама с помощью святой воды.

Исцеляющая сила

Случается так, что некогда спокойный малыш начинает часто плакать, кричать без видимой причины, плохо спит и т. д. И дело вовсе не в возрастных изменениях, а в том, что кто-то, возможно, сглазил ребенка. Не всегда это бывает умышленно. Например, кто-то из гостей с сильной и мощной энергетикой «посюсюкал» с крохой и случайно «пробил» неокрепшее биополе.

В таком случае поможет святая вода. Это удивительный целебный эликсир, Божья благодать. В силу святой воды верили спокон веков. Например, крещенская вода считается наиболее мощной в этом плане, поэтому в великий праздник ее набирали впрок, чтобы хватило на целый год.

Сейчас святую воду можно взять в церкви. Это та вода, которая меняет свою структуру под воздействием молитвы и тем самым обретает мощную силу.

Проведение ритуала

Для проведения обряда маме желательно сходить в церковь, помолиться, исповедаться. Затем прийти домой, попросить у Господа помощи в исцелении малыша, прочитать молитву «Отче наш», «Богородице Дево». Можно обратиться за помощью к Николаю Чудотворцу или другим святым, иконы которых стоят в домашнем иконостасе. Если не знаете текст молитвы наизусть, то можете прочитать.

Далее нужно зачерпнуть немного святой воды в ладонь, умыть ею лицо. Затем те же самые манипуляции проделать с малышом. То есть ладошкой со святой водой провести по личику крохи, делая движения по часовой стрелке. Обратите внимание, что малыша не нужно полностью погружать в святую воду. Просто достаточно символически нанести небольшое количество жидкости. Можно утереть личико ребенка подолом своего платья.

Подобный ритуал можно проводить ежедневно до тех пор, пока крохе не станет лучше, пока не пройдут плач и истерики, пока не исчезнет бессонница. Самое главное — это искренняя вера матери в исцеление, любовь, которую она дает крохе.

Если ребенка еще не покрестили

Некоторых родителей интересует вопрос, а можно ли умывать святой водой некрещеного ребенка. Ответ очевиден: конечно, можно. Церковь этого не то, что не запрещает, но даже приветствует. Каждый человек имеет право прикоснуться к Божией благодати.

Кстати, чадо разрешается не только умывать, но также дать ему сделать глоток святой воды. Желательно натощак. Кстати, то же самое правило работает и для взрослых. Если почувствовали на себе последствия чьего-то негативного влияния, сделайте глоток святой воды и обязательно попросите помощи у Господа.

Примите к сведению

Никаких заговоров при проведении обрядов произносить нельзя: иначе ритуал уже становится языческим. Разрешено и приветствуется читать только тексты молитв.

Святой водой нельзя окроплять домашних животных. Ее также нельзя использовать в гигиенических целях. Если возникла необходимость вылить святую воду, то нельзя сливать ее в унитаз или в раковину. Жидкость следует вылить на землю возле дома.