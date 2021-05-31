Роман Абрамович с сыновьями отметили победу “Челси” в финале Лиги Чемпионов

В субботу, 29 мая, болельщики Челси ликовали: их клуб выиграл кубок УЕФА – Лиги чемпионов, в финале обыграв другую английскую команду “Манчестер-Сити” со счетом 1:0. На стадионе в португальском Порту за решающим матчем чемпионата следило 14 тысяч фанатов, среди них и главный болельщик команды Челси, ее владелец и российский миллиардер Роман Абрамович.

Компанию олигарху составили двое из его семерых детей: 27-летний сын Аркадий от Ирины Маландиной и сын Аарон Александр, которому в этом году исполнится 12 лет, от Дарьи Жуковой. Юные наследники Абрамовича, которые крайне редко появляются на публике, во время церемонии награждения победителей вышли на газон вместе с отцом. Кстати, два года назад, когда Челси победил в финальном матче Арсенал со счетом 4:1 на Лиги Европы УЕФА в Баку, Роман Аркадьевич тоже был свидетелем триумфа своего клуба, но с ним был только старший сын, а вот Аарон, сын Абрамовича и Жуковой, крайне редко редко попадает в поле зрения общественности.

Роман Абрамович с сыном Аркадием (справа) и Аароном Александром (слева)

Об остальных детях миллиардера также известно немного. Последнее время только 24-летняя Софья Абрамович радует публику новостями. Девушка рассказала, что выходит замуж – она публично объявила о помолвке и рассказала о предстоящей свадьбе, правда, до сих пор не озвучила имя жениха.

Напомним, Роман Абрамович – многодетный отец. Пятерых детей, младшему из которых 18 лет, – Анну, Аркадия, Софью, Арину и Илью, – предпринимателю родила вторая жена Ирина Маландина. От следующего брака с дизайнером и галеристкой Дарьей Жуковой у Абрамовича растут сын Аарон Александр (род. 5 декабря 2009), и дочь Лея, которой в апреле исполнилось 8 лет. В августе 2017 года Роман и Дарья объявили о разрыве отношений, а в 2020 году Жукова снова вышла замуж. Избранником Дарьи стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос, которому, по сообщениям ряда СМИ, она в этом году родила сына.

Роман Абрамович с сыновьями, 29 мая 2021 года