Какие цвета одежды отлично маскируют пятна от пота: 3 правила на каждый день

Нет ничего более неловкого, чем пятна пота, проступающие на одежде. Одни цвета будут показывать их больше, а другие меньше, независимо от ткани. В статье мы расскажем, какие оттенки могут скрыть пятна от пота, а какие нет. Также мы назовем 3 правила на каждый день.

Правило 1: носите черное и белое

Вероятно, вы замечали, что на черной или белой одежде не так сильно проявляются пятна от пота. Черный цвет их скрывает, потому что он не может стать намного темнее, чем он уже есть. Другие цвета могут приобретать более темные оттенки, например, голубой становится темно-синим, когда он мокрый.

Поскольку пятна от пота в подавляющем большинстве случаев проступают в области подмышек, то образ нужно составлять с черным верхом. Используйте футболки, кофты, блузки в черном цвете. Некоторым людям нравится полностью черный лук. Если вы из их числа, подберите и черный низ, включая обувь.

По поводу белой одежды не все так однозначно. Отметим, что у белого цвета также есть оттенки. Одни скрывают пятна от пота, а другие нет. Чтобы узнать, какая одежда подходит для этих целей, нужно экспериментировать.

Советы по выбору черной и белой одежды

Черная одежда должна быть абсолютно черной. Правда, многие считают, что на одежде любого очень темного цвета пятен от пота не видно. Вместо белой одежды не надевайте кремовую, бледно-серую, цвета слоновой кости.

Носите одежду из хлопка или денима, потому что натуральные ткани более дышащие, удобные и простые в уходе. Но большинство черно-белых тканей должны быть в идеальном состоянии.

Старайтесь не надевать одновременно обтягивающие и низ, и верх. Желательно выбирать одежду немного свободной (особенно верх), чтобы она не прилипала к вашей коже и позволяла ей дышать.

Как оживить наряд

Вы боитесь, что ваш внешний вид может быть скучным, если носить только черное и белое? Есть много вещей, с помощью которых вы можете сделать образ более ярким и гармоничным.

Ниже приведены некоторые идеи:

Добавьте к вашему черно-белому образу аксессуары, выбрав яркие туфли, сумку, украшения (ожерелья, часы, броши), шарфы, перчатки или ремни.Вышивки могут немного оттенить цвет одежды.Женщины могут разбавить монохромный образ с помощью лака для ногтей, губной помады и так далее.

Черная или белая одежда должна быть вашим базовым нарядом, чтобы скрыть следы пота. Используйте аксессуары, чтобы немного оживить свой лук.

Правило 2: носите одежду с узорами

Узоры – это сочетание нескольких цветов. Они помогают носить одежду разных оттенков и при этом скрывать пятна пота. Однако для этого нужно выбрать правильный орнамент.

Вы можете носить с рисунком куртку, футболку, брюки, платье, блузку. Единственное ограничение – это ваши предпочтения.

Советы по подбору одежды с принтом

Носите один предмет с рисунком, а остальные в черном или белом цвете. Например, наденьте футболку с рисунком и черные джинсы.

Выбирайте орнамент, в котором много черного и/или белого (так как черный и белый цвета лучше всего скрывают пятна от пота).

Избегайте узоров со слишком яркими или пастельными цветами, потому что они станут темнее, когда на них появятся следы пота.

Клетчатые, леопардовые или цветочные узоры наиболее популярны.

Правило 3: откажитесь от однотонной одежды и пастельных тонов

Яркий или пастельный красный, синий, зеленый, оранжевый, желтый, коричневый, серый, фиолетовый цвета демонстрируют пот больше всего.

Возможно, вы видели людей, например, в голубой рубашке с некрасивыми темными пятнами в области подмышек. Со стороны это смотрится не очень привлекательно. Чтобы этого не произошло с вами, помните о том, что яркие и пастельные цвета отлично демонстрируют пятна от пота.

Советы по ношению одежды однотонных и пастельных тонов

Лучше просто избегать ярких и пастельных цветов. Если вы все равно хотите носить одежду этих оттенков, но желаете скрыть пятна от пота, воспользуйтесь следующими советами:

Выбирайте правильные ткани (лен, крепдешин, хлопок, батист, шифон).Наденьте майку под рубашку. Она впитает часть пота.Носите разноцветные аксессуары. Узоры могут быть на вашей сумке, на вашем шарфе. Это делает образ более стильным и отвлекает внимание от подмышек.

Как проверить ткань

Представьте, что вы покупаете в магазине новую одежду. Вы видите красивый красный свитер или синюю рубашку, но вы не знаете, появятся ли на этих вещах пятна от пота. Чтобы узнать это, нужно незаметно облизать палец и приложить его к ткани. Вы мгновенно поймете, будет она скрывать или показывать ваши пятна пота.

Заключение

Мы выяснили, что нужно избегать носить одежду ярких и пастельных цветов, чтобы скрыть пятна от пота. Лучшие цвета, на которых они не видны, это черный и белый. Ношение одежды с рисунком также может быть эффективным способом, позволяющим скрывать следы пота.

Потоотделение – это естественный процесс. Он помогает регулировать температуру тела и выводить из организма некоторые вредные вещества. Все об этом знают, но все равно следы пота на одежде доставляют массу неудобств. Летом можно носить платья и футболки без рукавов. Также можно купить или изготовить самостоятельно вкладыши для области подмышек. Они будут впитывать пот, а одежда останется чистой.