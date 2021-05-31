Использование скраба и другие секреты: как правильно мыть волосы, чтобы они не были жирными

Если волосы быстро становятся жирными, это свидетельствует об активной работе сальных желез. Чтобы решить данную проблему и дольше ходить с красивой прической, необходимо следовать рекомендациям по правильному уходу за шевелюрой.

Универсальные советы

Ни в коем случае не мойте голову ежедневно. Это приведет к тому, что кожа станет более сухой, а сальные железы в целях ее защиты будут работать все активнее, и волосы начнут загрязняться еще быстрее. Приучите себя к тому, чтобы мыть шевелюру раз в два-три дня.

Также возьмите на вооружение следующие рекомендации:

отдавайте предпочтение шампуню с нейтральным рН, без силиконов и спиртов;при мытье вода должна быть не горячей, а еле теплой;наносить бальзам-кондиционер следует не на кожу головы, а непосредственно на локоны;после процедуры влажные волосы оберните в тонкую ткань из хлопка.

Использование специального скраба

Скрабы существуют не только для кожи лица и тела, но и для кожи головы. Данная продукция уже уверенно завоевывает внимание потребителей, поэтому многие косметические бренды выпускают подобные товары.

Пилинг кожи головы хорош тем, что он способствует устранению перхоти, успокаивает зуд, снижает склонность волос к жирности, уменьшает выпадение волос. Пользоваться скрабом нужно один-два раза в семь дней.

Выбор шампуня

Как уже было сказано выше, шампунь должен быть без спиртов, силиконов, а также без красителей. Кремообразная консистенция — это «красный флаг». В идеале средство во флаконе должно быть прозрачным, густым, как жидкость для мытья посуды.

Обязательно изучайте состав. Старайтесь не покупать те средства, где есть в перечне ингредиентов лаурилсульфат натрия. Лечебные шампуни лучше всего покупать в аптеках, а не в магазинах. Убедитесь в том, что на этикетке есть пометка «для жирных волос».

Сила цитрусовых

Лимон подсушивает кожу головы, поэтому хорошо подходит в качестве эффективного средства в борьбе с жирностью волос. Разрежьте лимон пополам, протрите кожу головы, смойте через пять минут. Спустя еще пятнадцать минут можете мыть голову как обычно.

Есть еще один способ использования цитрусовых. Сок из двух лимонов смешайте с обычной водой, охладите. После того как помыли голову, вотрите жидкость с лимоном в кожу. Смойте состав через пять минут.

Травяные ополаскивания

Липа, розмарин, крапива — те травы, которые подойдут в качестве ополаскивателя для волос после мытья. Отвар вы можете сделать самостоятельно, залив стаканом кипятка пару столовых ложек травы. Пользоваться средством можно только в остывшем виде. При регулярном повторении процедуры вы сами увидите, как шевелюра дольше остается свежей.

Алоэ

Это прекрасное растение поможет справиться с излишней жирностью волос, немного уменьшить активность сальных желез. Добавьте чайную ложку сока алоэ и столовую ложку лимонного сока в сто пятьдесят миллилитров вашего обычного шампуня и этим средством мойте голову. Хранить его можно в холодильнике, но не больше недели. Сок алоэ вы можете получить из растения, если оно есть у вас дома. Если нет, то такой продукт можно найти в аптеке.