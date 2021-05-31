 

Hyundai India создает оперативную группу по оказанию помощи клиентам, пострадавшим от циклона Yaas

31.05.2021, 14:06, Разное
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— Hyundai возьмет на себя оказание помощи в обслуживании в штатах Одиша, Западная Бенгалия и Джаркханд.

— Компания предложит бесплатную RSA для автомобилей, пострадавших от циклонов.

Hyundai Motor India сформировала рабочую группу по оказанию помощи своим клиентам, пострадавшим от циклона Яас в Одише, Западная Бенгалия и Джаркханд. Автопроизводитель расширяет услуги экстренной помощи на дорогах для поддержки клиентов, а также предлагает 50-процентную скидку на сумму амортизации страховых требований для автомобилей, пострадавших от наводнения.

Ранее в этом месяце Hyundai объявила о продлении гарантии, расширенной гарантии и бесплатного обслуживания на два месяца для всех клиентов, которые не могут воспользоваться услугами из-за условий блокировки, подробности которых доступны здесь.

Комментируя инициативу, Тарун Гарг, директор по продажам, маркетингу и обслуживанию, сказал: «Вдохновляясь нашим глобальным видением« Прогресс для человечества », мы стремимся прилагать усилия для улучшения общества и сообществ. Кроме того, как ответственный и заботливый бренд, мы берем на себя ответственность за то, чтобы наши клиенты владели автомобилем, стремясь всегда предоставлять наилучшее сервисное обслуживание. Циклон Яас в очередной раз испытал стойкость сограждан Индии. Наши команды по оказанию помощи приложат усилия для обеспечения бесперебойной мобильности клиентов, пострадавших от этого циклона в Одише, Западной Бенгалии и Джаркханде, тем самым предлагая им «душевный покой» в этот трудный период ».

Источник: Кolibri.Рress



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