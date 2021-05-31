Эмбер Херд не будет наказана за клевету на Джонни Деппа: заявление адвоката

В прошлую пятницу на закрытом заседании в Вирджинии судья удовлетворил прошение адвокатов актрисы Эмбер Херд отклонить иск Деппа о клевете и лжесвидетельстве со стороны актрисы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные источники органов судебной власти США и пресс-службу правоохранительных органов. Причем уточняется, что даже если бывшая супруга Джонни Деппа и соврала, то не понесет за это никакого наказания. Адвокат Эмбер объяснил журналистам, почему:

Срок давности за лжесвидетельство в Калифорнии составляет три года, и он давно истек. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, невозможны, — сообщила Элейн Бредехофт изданию Radar Online. Напомним, что в середине апреля в распоряжении издания Daily Mail оказалось видео с нательных камер полицейских из Лос-Анджелеса, которые первыми по вызову прибыли в квартиру звездных супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд. Именно после этого инцидента Херд подала на развод в мае 2016 года. На видео не было ни следов погрома, ни последствий драки, хотя Эмбер позже публично заявила, что ее муж не только поднял на нее руку, избил, бросив в лицо телефон, но и устроил погром – разбил все стекла и залил красным вином стены. Доказательством тому, как решили СМИ и поклонники Эмбер, был синяк на лице актрисы, с которым она появилась перед журналистами через несколько дней после объявления о разводе, чтобы сделать первое обвинительное заявление в адрес Деппа.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Адвокат Деппа Адам Уолдман выразил уверенность, что новое видео свидетельствует о вранье бывшей жены его подопечного и подтверждает невиновность 57-летнего актера. За лжесвидетельство Эмберт Херд грозил реальный судебный срок до четырех лет лишения свободы. Однако полиция Лос-Анджелеса даже не рассматривала такого дела, несмотря на подданный иск со стороны Джонни Деппа.

После развода в 2017 году и громких заявлений бывшей жены, Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл. Судья Высокого суда Лондона Эндрю Никол отказался удовлетворять иск звезды и признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд в 12 из 14 случаев, о которых говорила актриса, заявив, что “обвинения Херд, в основном, правдивы”. При этом, актер не раз говорил, что никогда не поднимал руку на женщин.

Я из южной семьи, и моя мать с самого рождения прививала мне правило: ты будешь южным джентльменом, либо в тебя вобьют эту норму поведения. Даже в детстве рыцарство было чрезвычайно важным качеством для меня, и как бы старомодно это не выглядело, я до сих пор отношусь к этому очень серьезно. Прямота, достоинство, честность и уважение к женщинам – это были качества джентльмена и качества, которые я всегда должен был иметь. Как человек этой культуры я чувствую, что это сильная и центральная часть моего морального кодекса. Я бы никогда не ударил женщину ни при каких обстоятельствах, в любое время. Я нахожу это просто невероятным, и этого никогда не произойдет,– говорил Депп в суде.

Скандальный развод и последовавшие вслед за ним судебные разбирательства крайне негативно сказались на карьере Джонни Деппа. Так, студия Warner Bros. отказалась снимать Деппа в продолжении “Фантастических тварях”, передав его место в Мадсу Миккельсену, а позже и Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Деппа. А на днях стало известно, что агенты Херд ведут переговоры с Warner Bros., чтобы ей дали роль в “Фантастических тварях”.