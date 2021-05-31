Скандалы: «НЛО — результат того, что мы пока не понимаем, но что может быть связано с иными формами жизни»

Пентагон и американские спецслужбы признались, что они действительно обладают информацией о неопознанных летающих объектов

Информация о том, что летчики сверхзвуковых самолетов наблюдают неопознанные летающие объекты, существует давно. Ее накопилось так много, что Пентагону и американским спецслужбам, пришлось признаться, что они действительно знают об НЛО. Военных летчиков США трудно назвать сумасшедшими, но ту информацию, которой они делились, иначе как загадочной не назовешь, пишет журнал «Шпигель». Многие из пилотов сообщали о странных объектах, с которыми они встречались в небе. Некоторые из них были размером с автобус, другие – не больше чемодана, но объединяло их то, что передвигались они с невероятной скоростью и совершали такие маневры, как будто законы физики были написаны не для них. Некоторые передвигались со скоростью, значительно превышающую сверхзвуковую, но ни планера, ни двигателя у них не было видно. Другие просто парили в воздухе и бесследно исчезали в океане.

Некоторые экипажи встречали такие объекты при каждом вылете и наблюдали их либо собственными глазами, либо через бортовую электронику. Один самолет едва избежал столкновения с НЛО.

За десятилетия наблюдений отрицать наличие этих объектов становилось все труднее. В Пентагоне решили даже переименовать это явление из НЛО, которое в сознании прочно связано с зелеными человечками, в «неопознанные воздушные феномены». Уже некоторое время назад в Интернете появились съемки таких феноменов. Это бала бортовая запись истребителя F-18. На видео видны движущиеся в воздухе объекты, которые производили невероятные маневры, так что на записи слышны возгласы экипажа – вау и Боже мой! Одна из видеозаписей была сделана в 2004 году, две другие – в 2015-м.

В Пентагоне подтвердили, что эти три видео записи, а также другой материал настоящие. Видео настоящие, экипажи настоящие, и НЛО тоже.

Военные создали год назад специальную комиссию по расследованию НЛО. До 25 июня комиссия должна проинформировать Конгресс о том, что они выяснили о странных объектах в небе. Очевидно, что широкая публика получит сильно сокращенный вариант этого доклада. Тем не менее, доклад министра обороны и директора национальной разведки будут опубликованы полностью. Вероятно, во время доклада военные и спецслужбы покажут новые видео, предоставят свидетельские показания, снимки со спутников и данные радаров. Большой ясности они не внесут, но на которые вопросы появятся, например, как единственная супердержава, оснащенная по последнему слову техники, не может контролировать собственное воздушное пространство.

Есть несколько объяснений НЛО, и они хорошо известны. Одни говорят, что за всем этим стоит Китай, а если не Китай, то еще какой-нибудь враг Америки. Они разработали дроны и провоцируют США. Другие говорят, что все эти придумали сами американские военные, чтобы увеличить и так безразмерный военный бюджет. Третья группа уверена в том, что НЛО – это продукт больного воображения летчиков или ошибки электроники. Но больше всего людей верят в то, что те явления, которые наблюдали пилоты – дело рук внеземных цивилизаций.

Пентагон не подтвердил, но и не опроверг последнюю теорию. Интересно то, что в США с 1947 года, когда НЛО впервые наблюдался с борта самолета, было зарегистрировано больше 88 тысяч сообщений о летающих объектах, в то время как в соседней Канаде их видели чуть меньше 3,5 тысяч раз, а во всех других странах – чуть больше 5,5 тысяч раз.

С 1952 по 1969 годы ВВС США вело учет НЛО в проекте «Синяя книга». Их было более 12 тысяч. К окончанию холодной войны был сделан вывод – НЛО безопасности США не угрожают. Абсолютное большинство этих случаев оказались фейками. Но 701 случай так и остался без логических объяснений. Поэтому половина американцев считает пришельцев из космоса реальностью. Эта вера не зависит ни от политических убеждений, потому что сторонники республиканцев и демократов представлены здесь поровну.

Наибольшее количество НЛО американцы наблюдали в апреле 2020 года. За один месяц их насчитали 1000. Видимо, во время локдауна у населения страны было больше времени наблюдать за небом. Среди тех, кто верит во внеземные цивилизации, есть и политики. Сенатор Гарри Рид потребовал от Пентагона еще в 2007 году создать отдел по НЛО. Он подозревал, что военный концерн Локхид Мартин хранит обломки материала после аварий с НЛО, но скрывает это. Нужно отметить, что Рид был не просто сенатором, а руководителем большинства демократов в верхней палате.

Большинство тех, кто верит в НЛО, уверены, что правительства всех стран собрали достаточно материала о внеземных цивилизациях, но скрывали их от землян. Сейчас пришло время, когда они мягко готовят людей к тому, очень догадывались многие уже давно – мы не одни.

Даже бывший президент Обама подтвердил в телевизионном интервью, что такие видеозаписи существуют, но о своей версии об их происхождении он умолчал. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан был более откровенен – «НЛО -результат того, что мы пока не понимаем, но что может быть связано с иными формами жизни». Бреннан считает представление о том, что человечество одиноко во Вселенной, высокомерием.

Джон Рэтклифф возглавлял несколько месяцев разведслужбы США при президенте Трампе. Перед слушаниями в Конгрессе он подтвердил, что сообщений об НЛО значительно больше, чем это известно широкой публике. В доклад войдут не только американские данные, но и информация из других стран. Она подтверждена не только свидетелями, но и данными сенсоров.

Над докладом работают, помимо военных, и другие агентства и министерства, например, ФБР. Нет среди них только одного ведомства, которое могло бы внести свой вклад больше всех остальных, вместе взятых. Это НАСА. Но как выясняется, космическое ведомство даже не пригласили.

Елена Иванова