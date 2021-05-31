Солистка Little Big Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным: “Мы скрывали”

Телеведущая Ксения Собчак раз за разом все шире открывает дверь в личную жизнь фронтмена Little Big Ильи Прусикина (Ильича). В августе 2019 года лидер рэйв-группы и рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная в интернет-сообществе как Tatarka, объявили о разводе после четырех лет брака. А в марте этого года Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак, что их отношения просто не пережили длительные расставания.

С тех пор в сети начали ходить слухи, что настоящей причиной их развода стала солистка Little Big Софья Таюрская – якобы они начали встречаться за спиной у его жены. Три месяца артисты отрицали все подобные предположения, однако сегодня Таюрская решила признать, что у нее и Ильи роман. Об этом Софья рассказала в новом интервью Ксении Собчак, которое вышло на YouTube-канале ведущей в понедельник утром.

Да. Мы скрывали, и даже если бы мы не скрывали, все было бы тоже самое, абсолютно, как сейчас. Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно я для всех разлучница. А то, что у меня были отношения 7 лет, я как бы, простите, не какая-то женщина, которая сидела и думала: “Надо увести мужика”. У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей и это абсолютная правда. Об этом никто не говорит. Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще бы год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно, – рассказала она Ксении.

Софья Таюрская и Илья Прусикин

Также Таюрская прокомментировала новость об ее “свадьбе” с блогером Эльдаром Джараховым. Напомним, в феврале этого года несколько таблоидов сообщили, что Софья и 26-летний блогер помолвлены и что свадьба якобы назначена на середину марта. Сами они информацию тогда не подтвердили и не опровергли. А Софья лишь опубликовала в сторис селфи, на котором видно кольцо на безымянном пальце, и написала, отметив аккаунт Джарахова:

Спасибо за все, я счастлива.

В беседе с Собчак певица призналась, что это была случайная шутка:

Мы просто посмеялись. Мы несерьезно все это делали. Мы не думали, что это даже так далеко зайдет. Это шутка, которая произошла. Это не было придумано заранее. Это просто произошло так: мы были на дне рождения Моргенштерна, у нас должен был выходить клип, и Илья хотел объявить дату премьеры. И мы решили сделать так, что на фоне целуемся с Эльдаром. И потом какое-то СМИ написало, что у нас 12 числа свадьба. Мы просто на дне рождения угорали.

Софья Таюрская

В том же интервью Софья рассказала Ксении о прошлых – и реальных – отношениях, которые длились без малого семь лет. По словам Софьи, когда они с партнером, имя которого она так и не назвала, решили расстаться, она еще не осознавала своих чувств к коллеге:

Мы были вместе очень много лет. У меня моя гиперзабота мне же вышла боком, потому что в какой-то момент я ему сказала: “Можешь не работать, я все буду обеспечивать”. И он действительно сидел меня и просто ждал. И уже не было никакой близости, он просто меня ждал, я оставляла деньги и уезжала. И все было прекрасно: тебе с ним хорошо, он твой родной человек, ты с ним живешь, целуешься, обнимаешься. Но ты не понимаешь, почему нужно расстаться. А ты сидишь и думаешь, что-то вот не так, ничего нет. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что все, нужно встать и уйти. Я к этому очень долго шла. Причем он сам понимал и говорил: “Отпусти меня, у тебя будет все классно, но без меня”. Я, когда расставалась, еще не понимала, что влюблена в Илью.

Софья Таюрская и Илья Прусикин