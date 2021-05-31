Узкие, прямые, расклешенные: советы, на какую высоту подшивать джинсы

Джинсы – один из самых удобных вариантов одежды и для женщин, и для мужчин. Но чтобы они идеально сели по фигуре, нужно для начала подобрать правильную длину. Также джинсы должны быть подшиты в соответствии с вашим стилем и снизу быть аккуратными. Таким образом, брюки будут выглядеть так, как будто созданы специально для конкретного человека.

Выбираем длину

Подшивание джинсов – вопрос сложный, потому что у каждого стиля уникальная подшивка для подчеркивания силуэта. И действительно, слишком длинные выглядят неряшливо, а слишком короткие как будто бы подсели во время стирки.

Какая же правильная длина джинсов? Ведь модели этих брюк разные.

Длина в зависимости от модели

Рассмотрим 4 основных модели джинсов и подходящую для каждой длину.

1. Длина подгиба джинсов скинни.

Выбор длины узких джинсов не настолько категоричен. Если они немного длинноваты, то брюки можно просто подвернуть. Но чтобы создать шикарный образ, лучше подшить их в верхней части щиколотки или слегка укоротить, чтобы они заканчивались над ней.

2. Длина подгиба джинсов с прямыми штанинами.

Как и скинни, прямые джинсы должны быть короче. Так они выглядят аккуратно и современно.

Традиционно джинсы с прямыми штанинами должны быть подшиты так, чтобы они касались середины щиколотки. Это дает возможность носить их с балетками, туфлями на невысоких каблуках и даже с лодочками на шпильках.

В настоящее время существует мода на укороченные джинсы с прямыми штанинами, поэтому вполне можно укоротить прямые джинсы на 2-3 см выше щиколотки. Каждая брючина будет выглядеть идеально.

3. Подшивание джинсов прямого кроя.

Джинсы прямого кроя как будто предназначены для удлинения и уменьшения длины штанины. Возможно, при ношении таких брюк может захотеться, чтобы длина джинсов была чуть длиннее, чем обычно.

Выбор правильной длины для таких джинсов действительно зависит от высоты каблука вашей обуви. Нужно подшить их на высоте примерно 1/3 см от земли. Измерять следует от задней части пятки, чтобы получить нужный эффект.

Но, как и в случае с прямыми джинсами, сейчас есть тенденция к укороченным вариантам. И в этом случае вполне можно обрезать кромку чуть выше щиколотки.

4. Подшивание расклешенных и широких джинсов.

Расклешенные и широкие джинсы по длине очень похожи на джинсы прямого кроя. Помните о высоте обуви, которую вы будете носить с ними чаще всего. Затем подшейте их примерно на 30-35 мм выше от нижней части пятки.

При ношении расклешенных джинсов с широкими штанинами действительно важно подобрать правильную длину штанин. Если они будут слишком длинными, то станут волочиться по земле. А если их чересчур укоротить, это будет выглядеть смешно.

Измеряем и подшиваем

Когда нужно измерить расклешенные широкие джинсы, необходимо стоять прямо. Именно тогда изделие ровно сядет на бедрах.

Совершенно не обязательно отдавать джинсы швее для подшивки (к тому же это дополнительная трата денег). Это вполне можно сделать и самому дома. Процесс подшивания джинсов на самом деле очень прост. Если есть швейная машинка – отлично! Вся работа много времени не займет, даже если вы до этого дня никогда не подшивали брюки.

Если швейной машинки нет, ничего страшного. Вполне можно подшить джинсы так, как это делали миллионы женщин раньше, используя иголку и нитку. И в этом случае все получится отлично.

Какой порядок действий?

На фотографиях видно, что и как нужно делать.

Шаг 1. Сначала вам необходимо измерить нужную длину джинсов и сложить их наружу изнанкой. Свернуть джинсы таким образом, чтобы они были немного выше желаемой длины края.

Шаг 2: Прострочите по шву оригинальной кромки. Если у вас есть швейная машина, это будет, конечно же, намного быстрее и легче. Но даже если вы воспользуетесь только иголкой и ниткой, тоже все получится. Просто займет немного больше времени.

Шаг 3: Отрезать лишнюю ткань, оставив примерно 1 см или чуть меньше от недавно сшитого шва.

Шаг 4. Прогладьте утюгом, и все готово!