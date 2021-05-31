 

BMW X7 Dark Shadow Edition запущен в Индии по цене 2,02 крор

31.05.2021, 11:56, Разное
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— The BMW X7 Издание Dark Shadow Edition ограничено 500 экземплярами по всему миру.

— Модель отличается визуальными улучшениями экстерьера и интерьера.

BMW X7 Dark Shadow Edition был запущен в Индии по цене от 2,02 крор рупий (бывший выставочный зал). Модель, представленная во всем мире в прошлом году, выпущена ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров по всему миру.

Экстерьер нового BMW X7 Dark Shadow Edition включает в себя окраску цвета Frozen Arctic Grey металлик, дополненную черным хромом на различных элементах, таких как решетка радиатора, воздухозаборники, выхлопные трубы, ORVM, оконные рамы, а также средние стойки. и задние стойки. Колеса также представляют собой 22-дюймовые диски M-light с V-образными спицами, окрашенные в матовый цвет как уголь. Также предлагается пакет M-Sport с выхлопной системой M-Sports.

Изменения в интерьере BMW X7 Dark Shadow 2021 года будут ограничены двухцветной обивкой Night Blue и Black. Первый отражается на дверных накладках и верхней части приборной консоли, а второй — на нижнем конце приборной панели и задней части спинки переднего сиденья. Несколько примечательных функций, предлагаемых в стандартной комплектации модели, включают панорамный люк на крыше, HUD, профессиональную систему развлечений в задней части салона, пятизонный климат-контроль, функцию массажа для передних сидений и аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond Surround.

Двигателем BMW X7 Dark Shadow Edition станет 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель M50d. Этот мотор способен производить 394 л.с. и 760 Нм крутящего момента. В сочетании с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач модель может разогнаться до 100 км / ч за 5,4 секунды.



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