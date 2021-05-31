Манижа против Юлии Таратуты: как адвокаты оценивают шансы певицы выиграть иск о защите чести и достоинства у Wonderzine

Как известно, Манижа заявила о своем желании подать иск в суд против издания Wonderzine. По этому поводу выступила главред Юрия Таратута, объяснив свою позицию, а также известные адвокаты Жорин и Юкша, оценив шансы певицы выиграть иск о защите чести и достоинства.

Суть конфликта

Напомним, что феминистское издание опубликовало статью, в которой были приведены сведения из телеграм-канала “Инфобомба” и сайта “Ленправда”. В них говорилось о связи Манижи с представителями госструктур. Это бросает тень на честность выигрыша певицей национального отбора. Столь высокие покровители в госкорпорации способствовали тому, что девушка стала представительницей России в Роттердаме.

Данные были опубликованы более 2 месяцев назад и не вызвали никакой реакции со стороны Манижи и ее представителей. Юлия Таратута пробовала связаться с исполнительницей, но ей никто не ответил. У певицы был подписан контракт с Первым каналом, по которому она не могла давать каких-либо интервью сторонним изданиям. В статье в Wonderzine нет доказательств правоты “Инфобомбы” и “Ленправды”, однако с их мнением Юлия Таратута согласилась.

Комментарии адвокатов

Сергей Жорин напомнил случаи, когда Владимиру Машкову удалось наказать “КП” на 450 тыс. рублей, а Дмитрию Певцову выиграть процесс у “Ньюс Медиа Рус”, взыскав компенсацию за моральный вред в размере 150 тыс. рублей. Конфликт Манижи с Таратутой находится в плоскости действия ст. 152 ГК РФ. В лучшем случае певице удастся добиться, чтобы издание удалило публикацию, написало опровержение и выплатило денежную компенсацию. По таким делам она чаще всего составляет 50-100 тыс. рублей. Однако по Европейской конвенции мнения и суждения журналистов вполне допустимы, поэтому Wonderzine может уйти от наказания, если докажет, что с их стороны не было никаких утверждений.

Однако Янис Юкша подчеркнул, что наказуема не только клевета, но и ее распространение. Это он назвал ключевым в понимании проблемы. По его мнению, издание Wonderzine не имело права делиться с читателями недостоверной или непроверенной информацией.