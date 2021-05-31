“Одна нитка для иглы, одна любовь для сердца”: пословицы о любви для каждого знака зодиака

Любовь – уникальное чувство. Его воспевали в стихах, легендах древности и прозе. Однако отношение к любви у людей разное. Одни всеми фибрами души стремятся ощутить это чувство, другие бегут от него, как от огня. Астрологи рассказали, какие пословицы про любовь подходят для каждого знака зодиака.

Овен

Амбициозные и деятельные Овны способны свернуть горы для достижения поставленных целей. Эти люди отличаются выраженной активностью и страстью ко всему, к чему только прикасаются. Для них лучше подходит эфиопская пословица: “Кофе и любовь должны быть горячими”.

Тельцы

Тельцы – упорные натуры. Эти люди отличатся и некоторым романтизмом. Они могут подарить партнеру массу позитивных эмоций и чувств. Указанному знаку зодиака лучше подходит суданская пословица: “Одна нитка для иглы, одна любовь для сердца”.

Близнецы

Близнецов многие люди считают ветреными натурами. Эти персоны отличаются интеллектом и стремлением ко всему новому. Ситуацию с любовью у них отлично описывает китайская пословица: “Сердца влюбленных связаны и всегда бьются как одно целое”.

Рак

Раки – признанные семьянины. Эти люди готовы свернуть горы для родных и близких. Указанных представителей стихии воды отлично описывает итальянская поговорка: “Нет любви лучше первой любви”.

Лев

Любви могут покориться и Львы. По мнению астрологов, ситуацию с этим знаком зодиака отлично описывает армянская пословица: “У всех мужчин по три уха. Одно на левой стороне головы, одно справа и одно в сердце”.

Дева

Девы отличаются рациональным взглядом на мир. Эти люди очень педантичны и внимательны. Романтические чувства указанного знака зодиака хорошо описывает латышская поговорка: “Жизнь без любви – как год без лета”.

Весы

Весы стремятся к спокойствию и гармонии. Проявляется это и в чувствах. Для этих людей подходит старая греческая пословица: “Любящее сердце всегда молодо”.

Скорпион

Скорпионы отличаются взрывным, сложным характером. Строить отношения с ними трудно, но партнеру они могут подарить всю гамму чувств. Этого представителя стихии воды отлично описывает намибийская пословица: “Любовь – никого не жалеющий тиран”.

Стрелец

Стрельцы стремятся к свободе. Покушаться на их личное пространство нельзя, иначе последует расставание. Этих персон отлично описывает румынская пословица: “Любовь понимает все языки”.

Козерог

Козероги – практичные натуры. Для них походит старая африканская пословица: “Любовь нужно доказывать делами, слова не подходят”.

Водолей

Ситуация уникальная. Отношение Водолеев к любви можно описать той же пословицей, что использовалась и для Козерогов.

Рыбы

Рыбы – ранимые и утонченные натуры. Их отношения к чувствам можно описать такой поговоркой: “Кто любит, тот не заставит плакать”.