 

Hyundai выпустила новый тизер внедорожника Alcazar в преддверии запуска

31.05.2021, 10:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

— Новый Hyundai Alcazar скорее всего будет запущен в июне 2021 г.

— Модель будет предлагаться с бензиновым и дизельным силовыми агрегатами.

Hyundai India выпустила новый рекламный видеоролик об Альказаре перед его запуском, который, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Промо-видео показывает, что другие члены семейства внедорожников Hyundai пишут имя Алькасара в Ранн-оф-Кутч в Гуджарате.

Hyundai Alcazar будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами, включая 2,0-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный двигатель. Первый способен производить 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента, а второй — 115 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Эти двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Мы проехали Алькасар, и вы можете прочитать наш обзор первой поездки здесь.

Основные особенности Hyundai Alcazar 2021 года будут включать светодиодные фары, новые светодиодные задние фонари, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, затемненные стойки, серебристые рейлинги на крыше, противотуманные фары, хромированную полосу на задней двери с надписью Alcazar. , три режима движения (Eco, City и Sport), консоль подлокотника для второго ряда, функция сдвижных сидений для второго ряда, большая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, а также вентилируемые передние сиденья. Чтобы узнать больше об особенностях Алькасара, щелкните здесь.

Комментируя это событие, С.С. Ким, управляющий директор и генеральный директор Hyundai Motor India, сказал: «Благодаря глубокому пониманию чаяний наших клиентов наш научно-исследовательский центр потратил бесчисленное количество человеко-часов на то, чтобы каждый аспект Hyundai Alcazar излучал великолепие. В сочетании с нашими превосходными производственными возможностями премиум-класса и богатым наследием марки «Сделано в Индии» мы создали безупречный шедевр величия. Hyundai Alcazar имеет все шансы войти в новый сегмент, знаменуя собой появление Hyundai на неизведанных территориях. Принимая новые смелые меры, мы стремимся к переопределению критериев, чтобы превзойти ожидания наших клиентов ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Мнение: Цифровой Дахау

29.06 / Мнение: Собака не говорит потому что не испытывает в этом потребности

03.04 / Мнение: Орденоносец

07.09 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 05-06.09.2020

25.11 / Новое шоу Водонаевой раскритиковали за сходство с проектом Собчак

15.02 / Sohu: Россия выявила брешь в обороне США для нанесения возможного удара

01.11 / Мнение: Техническое. 01.11.2020

01.02 / Ольга Серябкина призналась, что хочет стать матерью

21.09 / Кайя Гербер отдыхает в Мексике с бойфрендом Джейкобом Элорди и своими родителями

15.03 / Фонд “Круг добра” утвердил все заявки на оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика