Hyundai выпустила новый тизер внедорожника Alcazar в преддверии запуска

— Новый Hyundai Alcazar скорее всего будет запущен в июне 2021 г.

— Модель будет предлагаться с бензиновым и дизельным силовыми агрегатами.

Hyundai India выпустила новый рекламный видеоролик об Альказаре перед его запуском, который, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Промо-видео показывает, что другие члены семейства внедорожников Hyundai пишут имя Алькасара в Ранн-оф-Кутч в Гуджарате.

Hyundai Alcazar будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами, включая 2,0-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный двигатель. Первый способен производить 150 л.с. и 192 Нм крутящего момента, а второй — 115 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Эти двигатели будут работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Мы проехали Алькасар, и вы можете прочитать наш обзор первой поездки здесь.

Основные особенности Hyundai Alcazar 2021 года будут включать светодиодные фары, новые светодиодные задние фонари, 18-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, затемненные стойки, серебристые рейлинги на крыше, противотуманные фары, хромированную полосу на задней двери с надписью Alcazar. , три режима движения (Eco, City и Sport), консоль подлокотника для второго ряда, функция сдвижных сидений для второго ряда, большая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, а также вентилируемые передние сиденья. Чтобы узнать больше об особенностях Алькасара, щелкните здесь.

Комментируя это событие, С.С. Ким, управляющий директор и генеральный директор Hyundai Motor India, сказал: «Благодаря глубокому пониманию чаяний наших клиентов наш научно-исследовательский центр потратил бесчисленное количество человеко-часов на то, чтобы каждый аспект Hyundai Alcazar излучал великолепие. В сочетании с нашими превосходными производственными возможностями премиум-класса и богатым наследием марки «Сделано в Индии» мы создали безупречный шедевр величия. Hyundai Alcazar имеет все шансы войти в новый сегмент, знаменуя собой появление Hyundai на неизведанных территориях. Принимая новые смелые меры, мы стремимся к переопределению критериев, чтобы превзойти ожидания наших клиентов ».