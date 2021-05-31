 

Используйте самодельное средство из яблочного уксуса: как не допустить появления пыли в доме. Советы

31.05.2021, 8:04, Разное
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Каждой хорошей хозяйке хочется видеть дом в чистоте. Но уборка дома или квартиры отнимает много времени. А если женщина работает, то на регулярную уборку не всегда хватает сил. Поэтому существует рецепт полироля, который можно приготовить в домашних условиях. Благодаря самодельному средству пыль будет меньше скапливаться на поверхностях.

Средство от пыли своими руками

От пыли никуда не деться. Но это не значит, что ее не нужно убирать. Ведь на нее может выработаться аллергическая реакция. С пылью можно и нужно бороться.

Для самодельного полироля понадобится:

литр воды;столовая ложка яблочного уксуса;столовая ложка глицерина.

Смешайте все ингредиенты, смочите тряпку и протрите все поверхности.

А также при уборке учтите некоторые советы:

При уборке не пользуйтесь щеткой для пыли, она способствует большему разнесению частиц по всему дому.Не забывайте протирать радиаторы и кондиционеры, ведь при включении пыль, находящаяся на них, разлетится по помещению.Никогда не вытирайте пыль сухой тряпкой. Используйте ткань, смоченную специальным средством или обычной чистой водой.Регулярно мойте пылесос и меняйте фильтр, чтобы частицы пыли не разлетались по квартире или дому в момент включения помощника.



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