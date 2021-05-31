 

В Великобритании собираются создать отряд охотников за НЛО

31.05.2021, 7:37, Разное
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В Великобритании в ближайшее время могут создать отряд охотников за неопознанными летающими объектами.

Об этом сообщили в издании The Telegraph со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

В Великобритании собираются создать отряд охотников за НЛОСообщается, что такое решение было принято после информации о том, что Пентагон готовит специальный доклад о расследовании зафиксированного на видео случая преследования корабля неопознанными объектами.

– Мы обязательно подумаем над созданием отряда, если нам предоставят веские доказательства, – процитировали в издании слова источника в британском министерстве.

Ранее сообщили о том, что Пентагон подтвердил подлинность кадров с НЛО. На записи зафиксирован инцидент, когда НЛО пролетали над военным кораблем США недалеко от побережья Южной Калифорнии. Ролик в Сети разместил режиссер-документалист Джереми Корбелл.

– Могу подтвердить, что указанные фото и видео были сделаны военнослужащими ВМФ, – отметила пресс-секретарь Министерства обороны Сьюзан Гоф.



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