Как использовать цветную тушь для ресниц: модные идеи трендового летнего макияжа

Цветная тушь, предназначенная для выполнения макияжа ресниц, может стать одной из основных новинок косметических средств на лето 2021 года. Все это по причине того, что макияж с использованием довольно ярких и необычных тонов является основным, с чем будут экспериментировать визажисты в этом сезоне.

С помощью такого косметического средства можно несколько разнообразить свой мейк и добавить своему образу немного смелости и притягательности.

Однако, чтобы макияж выглядел красиво и гармонично, очень важно правильно выбрать цвет туши, который будет идеально подходить под цвет глаз. Вот несколько хороших советов относительно того, как это сделать.

Особенности сочетания туши с оттенком глаз

В тенденциях макияжа нет четко установленных границ и правил. Именно поэтому можно с легкостью выбрать для себя совершенно любой оттенок туши. В каждом отдельном случае он поможет выгодно подчеркнуть цвет глаз.

Для создания цветовой гармонии очень важно сочетать оттенки, лежащие в пределах только лишь одного цветового сектора.

Отлично будут смотреться монохромные сочетания. Они подразумевают под собой то, что все цвета макияжа глаз должны быть одного оттенка. Интересно будут смотреться оттенки, находящиеся рядом на цветовом круге.

Также при выборе яркой цветной туши можно дополнительно ориентироваться на те оттенки, которые находятся друг против друга. Отлично гармонируют между собой цвета, которые образуют треугольник на цветовом круге.

Карие глаза

Коричневая тушь поможет создать эффект красивого и эффектного монохромного сочетания, отлично гармонирующего с оттенком глаз. Можно также дополнить свой макияж при помощи светло-коричневых теней и нюдовой помады.

Фиолетовая или приглушенная зеленая тушь подойдет для карих глаз. Чтобы макияж выглядел красиво и повседневно, можно дополнить его приглушенными оттенками коричневых матовых теней.

Если хочется сделать свой образ безупречным и выделиться из толпы, то стоит выбрать для себя красную тушь для выполнения макияжа ресниц. Это позволит выглядеть эффектно и роскошно.

Голубые глаза

Можно выбрать насыщенный голубой оттенок косметического средства. Это позволит сделать достаточно эффектное сочетание. Однако на фоне такого цветового сочетания светло-голубые глаза могут просто потеряться и выглядеть более блекло.

Что же касается довольно интересных контрастных цветов, то можно достаточно смело экспериментировать с фиолетовым, бордовым и даже приглушенным розовым оттенком туши.

Зеленые глаза

Зеленые глаза красиво оттеняет фиолетовая и бордовая тушь. Для более повседневного макияжа стоит отдать предпочтение коричневым тонам косметического средства. Это выглядит красиво, но вместе с тем более строго и лаконично.

Серые глаза

Коричневый и голубой цвета туши могут сделать серый цвет глаз более приглушенным. Именно поэтому таких оттенков лучше всего избегать при выполнении макияжа.

Однако фиолетовые тона и темно-зеленая тушь помогут красиво подчеркнуть яркость глаз и сделать их более притягательными.