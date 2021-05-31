И в салон ходить не надо: советы по стилизации челки и корректировке в домашних условиях

Челка остается популярной последние несколько лет. Чтобы сделать стильную стрижку, вы можете пойти в салон или же попытаться обрезать челку самостоятельно. Ниже мы расскажем, как подправить челку в домашних условиях с помощью простых и понятных приемов. Зная все нюансы подрезания челки, вы сумеете создать стильный и неповторимый образ.

Нюансы стрижки дома

Прежде всего, челку нужно стричь на сухие волосы. Так что если вы думали, что было бы неплохо намочить волосы, чтобы подстричь их, остановитесь! При создании челки лучше всего провести ножницами по сухим волосам, чтобы получить желаемую длину и форму. Все потому, что при таком методе стрижки ваша идеальная челка не станет короче, когда высохнет, и не будет выглядеть как случайная челка, сделанная ребенком.

Главный трюк, позволяющий добиться успеха при стрижке челки, – начать резать челку с наружной стороны, то есть двигаться от висков к центру лба. Это позволит вам полностью контролировать форму челки и добиться того, чтобы рамка глаз была очень четкой.

Чтобы сделать челку идеальной, не слишком короткой или длинной, важно начать стричь постепенно. Это означает, что вам не нужно делать окончательный надрез с первого прохода ножницами, а нужно постепенно изменять длину. Мы знаем, что с этим легко переусердствовать, но верим, что гораздо лучше оставить челку на несколько миллиметров длиннее и снова обрезать ее позже, чем сделать плохо и ждать, пока она отрастет.

Инструменты для домашней стрижки

Если вы решите самостоятельно постричь челку, то имейте в виду, что желательно подготовиться к этому мероприятию.

Прежде всего, обязательно используйте во время создания челки специальные ножницы для стрижки волос (не те, которые используются в школе или на кухне), а также убедитесь, что они хорошо заточены. Это необходимо для того, чтобы создать ровный срез. Еще один совет, чтобы края были прямыми, – использовать маленькие и легкие ножницы для детализации челки, поскольку тяжелые и большие могут быть неудобными.

Отмерить место будущей челки, конечно, можно пальцами, но это можно сделать гораздо точнее и проще, используя расческу в качестве ориентира. Достаточно поставить ее в соответствии с формой вашей планируемой челки: если она будет прямая, то установите расческу горизонтально на 2 мм выше того места, где вы хотите резать. А если вы хотите неровную челку, то меняйте положение расчески, но все равно стригите под ней, а не используйте в качестве помощника пальцы.

Правила ухода за челкой

Идеальная челка – это вопрос проб и ошибок. Важно научиться стилизовать ее. Дайте себе возможность попробовать различные техники укладки с помощью горячих инструментов, таких как утюжок, бигуди и кисти для увеличения объема.

Кроме того, попробуйте некоторые продукты, такие как воск, спреи и кремы для укладки, и посмотрите, подходит ли вам подобное расчесывание.

Это будет казаться очевидным, но, поскольку челка – это важная часть обрамления вашего лица, важно не лениться и тратить достаточно времени на ее укладку.

Чтобы ваша челка всегда оставалась красивой, подстригайте ее раз в 4-6 недель и не забывайте ухаживать за ней каждый день.