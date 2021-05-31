Jai Kisan, финтех-стартап, нацеленный на сельскую Индию, привлекает 30 миллионов долларов

Джай Кисан, индийский стартап, который пытается предоставить финансовые услуги в сельских районах Индии, где коммерческие банки имеют однозначное проникновение, заявил в понедельник, что привлек 30 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования, поскольку он стремится расширить свой бизнес.

Сотни миллионов людей в Индии сегодня живут в сельской местности. У большинства из них нет кредитного рейтинга. Профессии, над которыми они работают, в основном сельское хозяйство, не рассматриваются большинством кредиторов в Индии как бизнес. Эти фермеры и другие специалисты также не имеют документально подтвержденной кредитной истории, что ставит их в категорию рискованных для банков, предоставляющих им ссуду.

Большая часть кредита, который получают эти люди, в конечном итоге вкладывается в непродуктивное использование, что приводит к более высоким процентным ставкам и процентным ставкам по умолчанию.

Трехлетний Джай Кисан со штаб-квартирой в Мумбаи пытается решить эту проблему, обращаясь с фермерами и другими подобными профессионалами как с предприятиями, а не с потребителями.

Стартап разработал свою собственную систему, которую он называет Bharat Khata, которая помогает частным лицам и предприятиям получить доступ к более дешевому финансированию и гарантирует, что деньги, которые они собирают, будут использоваться для сельскохозяйственных ресурсов и оборудования и других целей получения дохода и поддержки сельского торговые операции.

Арджун Ахлувалия, соучредитель и исполнительный директор Jai Kisan, сказал, что финансовые услуги имеют решающее значение для этих людей, поскольку от них зависит вся их экономика. «Возможность покупать сейчас и платить позже — это то, как большинство людей делают покупки в Индии. Кредит — это ожидание индийского клиента, а не услуга с добавленной стоимостью », — сказал он TechCrunch в интервью.

«Если у клиентов есть доступ к формальному финансированию, то дела идут не только у клиентов. Вся экосистема, которая вращается вокруг этих преимуществ для клиентов », — сказал он, указав на рост Bajaj Finance, который помог нескольким предприятиям процветать в Индии, предоставив кредит клиентам во время покупки, и Xiaomi, крупнейшего поставщика смартфонов в Индии, который продает большое количество своих устройств клиентам с ежемесячной рассрочкой платежа.

Сервис Bharat Khata, который был запущен в апреле прошлого года, обеспечил более чем $ 380 млн годового использования GTV в более чем 25 000 витрин к финансовому году, закончившемуся в марте этого года, сообщил стартап.

«Джай Кисан профинансировал более 15% транзакций, что свидетельствует о монетизируемости и качестве коммерции. Возможность видеть и виральность высококачественных транзакций позволила Jai Kisan увеличить бизнес более чем на 50% за 3 месяца. Беспрецедентная траектория роста свидетельствует о способности Jai Kisan эффективно использовать капитал, сосредоточив внимание на основных кредитных потребностях клиентов », — заявили в стартапе.

Стартап, который работает в восьми штатах на юге Индии, теперь стремится расширить свое присутствие по всей стране, а также увеличить численность персонала. В понедельник компания сообщила, что привлекла 30 миллионов долларов в раунде серии A, возглавляемом Mirae Asset, Syngenta Ventures и существующими инвесторами Blume, Arkam Ventures, NABVENTURES, Prophetic Ventures и Better Capital.

Неуказанная сумма финансирования была привлечена в виде долга от Blacksoil, Stride Ventures и Trifecta Capital.

«Джай Кисан стоит на пороге подрыва индустрии финансирования сельских районов, и мы рады быть частью их истории роста. «Звездный рост Jai Kisan, отличное качество активов и расширение присутствия делают его очень дифференцированным игроком в этом сегменте», — сказал Ашиш Дэйв, исполнительный директор India Venture Investments южнокорейской компании Mirae Asset.

«Mirae Asset всегда верила в поддержку компаний, которые стремятся стать лидерами в своей категории, что видно из других наших инвестиций, и мы считаем, что Джай Кисан делает это для сельского финансирования», — добавил он.

Как и большинство финтех-стартапов, Jai Kisan до сих пор полагался на свои банковские и другие финансовые учреждения для финансирования кредитов предприятиям. Стартап заявил, что теперь 20% всех займов будет финансировать самостоятельно. Вот почему в новом раунде он также привлекает деньги в долг.