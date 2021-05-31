Легкая одежда, макияж и аксессуары для незабываемого отпуска на море

Приближается лето. Именно в это время года многие планируют отдохнуть на море и понежиться на побережье. Кстати, а вы уже продумали образ для отдыха на море? Ведь нам, женщинам, важен внешний вид. Мы должны всегда выглядеть на 100 %.

По сути своей, так называемая “морская мода” чаще всего ассоциируется с одеждой в бело-голубую полоску морского флота, но цветовая палитра разнообразна. Есть оттенки, которые идеально впишутся в морской образ.

В этом посте мы собрали несколько супернарядов, советы по выбору прически и макияжа.

Цвета

Комплекты в бело-голубую полоску являются стандартными, но если вы не придерживаетесь базового дизайна, вы можете придумать другой минималистский образ.

На первый план может выходить горячий красный.

Лимонно-желтый, а также разные оттенки зеленого – тоже хорошие варианты. Вы можете еще использовать белый и темно-синий отдельно.

Прическа

Для морского образа нужна, конечно же, легкая прическа. Лучше всего подходит в этом случае с естественным эффектом.

Поэтому не рекомендуется создавать что-то особо сложное, покрытое лаком для волос, а вместо этого носить распущенные, волны, косы или простую косичку.

Аксессуары

Лучший вариант – золотые аксессуары, которые хорошо сочетаются как с синим, так и с белым цветом. Конечно, нельзя думать только об одних украшениях, не оставляйте дома солнцезащитные очки и сумку, которые идеально дополнят ваш образ.

Ваш образ идеально украсят все эти вещи. Помимо этого, делайте все возможное, чтобы стать настоящей морской дивой.

Используйте косынки, панамы, пляжные шляпы, бандамы, парео и не забывайте хорошую, красивую, удобную обувь.

Макияж

Обычно мы не наносим макияж, когда на море. Важнее солнцезащитный крем и защита от солнца. Если же вы хотите добавить к своему образу изюминку, попробуйте какую-нибудь сдержанную натуральную бронзовую версию с великолепным эффектом.