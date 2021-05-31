 

Три трендовые стрижки для тех, кто не готов жертвовать временем на укладку

31.05.2021, 3:14, Разное
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Прическа, ради которой не нужно жертвовать драгоценными минутами сна по утрам, – мечта любой женщины. Кому бы не хотелось подольше поспать, вместо того чтобы проводить время перед зеркалом, приводя в порядок непослушные пряди? Профессиональные парикмахеры утверждают, что такие прически существуют. Эти стрижки в тренде и требуют минимум ухода после утреннего подъема.

Парикмахеры предлагают три многослойные стрижки, которые освободят своих обладательниц от раннего подъема по утрам для приведения волос в порядок. С этими прическами голова будет готова через минуту.

Короткая многослойная стрижка

Короткие волосы, постриженные послойно, – как раз та прическа, о которой мечтают многие.

Многослойная стрижка подойдет практически всем женщинам, создаст объем и не потребует тщательной укладки по утрам. Она всегда будет выглядеть аккуратной.

Как поделился известный парикмахер Дион Смит с Glamour, это очень здорово, что волосы подстрижены слоями – так определенно удастся продлить время между стрижками.

Игривый лохматый боб

Слегка небрежный вид этой прически в действительности является ее большим преимуществом.

По словам парикмахера Джорджа Нортвуда, клиентками которого являются Рози Хантингтон Уайтли и Меган Маркл, короткий игривый боб – идеальная прическа для лета, поскольку ее можно легко оставить высыхать на воздухе, что только добавит непринужденности.

Золотая середина

Чтобы не жертвовать драгоценными минутами сна для укладки классического короткого боба или длинных волос, следует выбрать прическу, длина которой достигает ключицы.

Чрезвычайно важно постричь волосы слоями, чтобы добиться многослойности и обеспечить желаемый объем.

Более длинный боб – отличный пример прически, которая сочетает практичность и элегантность, при этом ее очень легко укладывать и поддерживать.

С помощью нескольких движений плойки или утюжка строгий прямой боб превращается в слегка небрежные локоны, которые создают совершенно новое впечатление.



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