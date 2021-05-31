Заметки садовода. Как не допустить превращения сортовой розы в шиповник: обрезка

Как не испортить красивую сортовую розу и не допустить ее превращения в шиповник? Нужно всего лишь следить за побегами растения и своевременно убирать ненужные — дикие. Как быстро определить их невооруженным глазом и как правильно избавиться — об этом далее в статье.

Почему роза превращается в шиповник

Счастье от покупки розы редкого сорта может оказаться недолгим, ведь растение имеет свойство превращаться в дикий куст — шиповник. В чем же причина?

Дело в том, что любой питомник, выводя новый сорт, заботится о том, чтобы он был морозоустойчивым. Для обеспечения этого свойства специалисты прививают новый сорт на шиповник. От этого роза не только долго живет и почти не боится заморозков, но еще и растет лучше.

Но есть один недостаток: порой подвой начинает пускать молодые побеги — дикие. Именно из-за их появления дорогой благородный сорт может перерасти в шиповник. Причем, происходит это очень быстро.

Как отличить дикие побеги

Внешне дикие побеги шиповника легко отличаются от сортовых. Главное — вовремя заметить их и не проигнорировать появление.

Вот вам несколько главных отличий. Дикие побеги имеют более светлые листья, они не блестят, а их структура выражена очень хорошо.

Что касается листьев розы, то они всегда темные и глянцевые уже с момента своего появления. По размеру они тоже заметно крупнее диких.

Теперь о количестве листочков. На ветке дикого шиповника их много — 5 или 7, а на розе мало — 3 или 5.

И еще одно заметное отличие — в шипах. Если говорить о шипах на розе, то они расположены очень близко друг к другу, очень заметные и грубые. С шиповником все иначе: шипы напоминают маленькие, но мягкие иголочки (если они еще молодые).

У шиповника такие колючки есть не только на веточках, но и на самих листочках. Определить их на глаз непросто, зато на ощупь — легко.

По цвету молодых побегов тоже можно многое понять. Молодой побег шиповника всегда имеют насыщенный зеленый цвет, а веточка розы изначально красная, лишь со временем она понемногу зеленеет.

Как правильно удалить их

Правильное удаление побегов шиповника на сортовой розе — залог сохранения растения дорогого и любимого сорта.

Обнаруженные дикие побеги на розе нужно обрезать сразу, как только они появились. Срез должен производиться у самого ствола. Если вы решите оставить хоть небольшой черенок, он прорастет вновь, но уже с новой силой, и потом избавиться от дикой примеси будет проблематично.

Подобная халатность может привести к тому, что шиповник попросту “задушит” сортовую розу. Срезать лучше острым ножом.