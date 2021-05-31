Элегантность и шарм: как использовать платок, шарфик или бандану для создания топовых причесок

Летом 2021 года мы увидим, что волосы женщин не развеваются на ветру, потому что шарфы снова в моде. Стилисты снова предлагают их в качестве обязательного аксессуара. Их можно носить в городе, на пляже или в горах. В этой статье рассказывается, как использовать шарф или бандану для создания модных причесок.

Шелковый шарф всегда придавал элегантность и шарм

Этот аксессуар часто ассоциируется с прическами знаменитых голливудских див, принцесс, королев и других коронованных особ, в первую очередь Елизаветы II. Аксессуар невероятной женственности и универсальности, полезный для защиты непослушных прядей и придания модного стиля любому образу. Томмазо Инкамичиа, парикмахер Davines и владелец салона My Place Hair Studio, объясняет, как перенять эту тенденцию.

Как использовать бандану для создания модной прически?

Вам просто нужно немного попрактиковаться. Разница заключается в том, какой образ вы хотите создать: для распущенных волос вы можете завязать платок, когда волосы еще влажные, чтобы дать им высохнуть естественным путем. Более изысканные прически, наоборот, лучше начинать с сухих и уже причесанных волос. Легкая фантазия в прическе идеально подходит для тех, у кого длинные волосы, которые часто трудно носить распущенными из-за жары. Самые эксцентричные могут осмелиться создать что-то с ультрасовременными шарфами.

«Чтобы сделать простую прическу, я рекомендую использовать небольшое количество текстурирующего спрея, а затем зачесать волосы назад. Этот спрей позволяет делать объемные прически, но при этом он не утяжеляет волосы. После нанесения текстурирующего спрея сделайте хвостик, но не очень высокий. Пусть несколько прядей упадут и будут эффектно обрамлять лицо. Эта простая и естественная прическа выглядит ничуть не хуже сложных и самых модных. Она всегда вне времени, – говорит Томмазо Инкамичиа. – также вы можете сделать из волос пучок на голове и закрепить его шпильками. Наконец, оберните вокруг него шарф-хомут и завяжите его бантиком сбоку».

Есть ли правила, которым нужно следовать в зависимости от возраста?

«Молодые девушки могут применять самые смелые способы завязывания банданы, в то время как женщины могут использовать ее творческим, но классическим способом для создания более упорядоченного и изысканного образа. Наконец, для людей старше 60 лет бандана становится редким аксессуаром. Рекомендуется использовать ее в качестве эластичного покрытия в хвостах или косичках», – говорит Томмазо Инкамичиа.