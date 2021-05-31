Для пермских выпускников разработают персональные варианты ЕГЭ с нецензурной бранью

По многочисленным просьбам для абитуриентов Пермского края Минобрнауки постановило о введении особого порядка сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Проанализировав вступительные кампании предыдущих лет, эксперты ведомства пришли к выводу, что выпускники из Пермского края не смогли набрать высоких баллов из-за непонятно сформулированных заданий на литературном русском языке.

– Печально осознавать, что из-за управленческих ошибок молодежь такого крупного субъекта федерации как Пермский край лишилась права на получение высшего образования. А ведь сам ЕГЭ был инициирован с целью борьбы с коррупцией и предоставления всем абитуриентам равных возможностей, независимо от их социального статуса и места проживания. В итоге получилось, что не вся страна готова одинаково воспринимать литературный русский язык, поэтому, например, пермяки не совсем понимают задания и не добирают необходимых баллов, – пояснил замглавы Минобрнадзора Василий Кутейников.

Чтобы уравнять возможности для пермяков и жителей других регионов будут созданы специальные варианты заданий для этого субъекта федерации. Все они будут исполнены с использованием местного диалекта и нецензурной брани.

Единственным неудобством для пермских выпускников станет невозможность по результатам таких тестов поступить в ведущие вузы страны, зато увеличит их шансы на поступление в пермские учебные заведения. Чтобы поступить, например, в МГУ им придётся сдать ЕГЭ по традиционным вариантам. В то же время жители других регионов для поступления в Перми будут сдавать вступительные экзамены по региональному варианту. У абитуриентов остаётся право выбора необходимого для них варианта.

Работа по составлению новых вариантов уже началась. Из бюджета на эти средства выделят 500 млн рублей.

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