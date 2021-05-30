Челка и не только: 3 стрижки, мгновенно придающие объем тонким волосам

Правильная стрижка может мгновенно добавить объем волосам. Особенно это актуально для лета, когда хочется создать легкую, воздушную прическу. Помочь в этом могут примеры известных моделей и актрис, которые продемонстрировали свои модные стрижки. Ведь как не им знать о последних тенденциях – знаменитости регулярно меняют свой внешний вид, чтобы соответствовать сезонам.

Итак, три отличные стрижки на разную длину для лета, которые помогут увеличить объем даже при тонких волосах. Вдохновительницами будут актрисы и модели – Люси Хейл, Зои Кравиц, Хайди Клум.

Длинный боб

Люси Хейл известна своими стильными прическами. Для разнообразия 31-летняя актриса регулярно меняет стрижку и цвет волос. В теплое время года она решила стать слегка рыжеватой блондинкой и сделать прямой длинный боб. Самое замечательное в этой прическе – идеальная длина. Боб почти до плеч – как раз на тот случай, если никак не получается выбрать между короткими и длинными волосами. Кроме того, стрижка обеспечивает больше объема и пышности, при этом не имеет значения, как ее носить – с прямыми или волнистыми волосами, с челкой или без нее.

Стрижка пикси

Этот вариант для тех, кто не боится смелых решений. Летом жарко с длинными волосами, поэтому хороший выбор – стрижка пикси, которую носит Зои Кравиц. Короткая стрижка – настоящая классика и одна из самых модных в этом году. Если классическая пикси кажется слишком короткой, можно выбрать длинный ее вариант. Он немного длиннее по бокам и делает прическу более пышной и объемной.

Челка

Хайди Клум демонстрирует в одном из своих последних видео в Instagram, как в летние месяцы можно мгновенно сделать длинные гладкие волосы объемными. Длинные волосы с челкой чудесно обрамляют лицо. Челка сразу же придает волосам пышность и объем. Если одной челки недостаточно, можно с помощью одной лишь плойки создать нежные волны.