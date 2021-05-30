Если ДЦПшник что-то скажет вам, скорее всего, вы ничего не поймете. Это будет просто набор странных
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Если ДЦПшник что-то скажет вам, скорее всего, вы ничего не поймете. Это будет просто набор странных звуков.
Ваня тоже ДЦПшник. А ещё он программист.
Пару лет назад Ваня написал программу, котораяПодробнее расшифровывает речь ДЦПшников и сразу переводит её на человеческий язык.
Благодаря Ване ДЦПшники смогли заговорить с миром на понятном для всех языке.
Прога настолько эффективная, что про Ваню начали писать и снимать мировые СМИ.
На днях Ваня созвонился с вице-президентом Google Джейсоном Титусом.
Ваня будет выступать на гуглячьей конференции, она начнется завтра. А ещё Ваня будет принимать участие в разработке проложух гугла для ДПЦшников.
Об этом Ваня радостно написал у себя в страничке в фейсбуке.
После этой публикации в группах ДЦПшников начали травить ДЦПшника Ваню.
Ничего странного в этом нет. Для РФ это нормально.
Бедность, озлобленность и зависть — лучшая почва для поговорки: «Человек человеку волк».
У некоторых инвалидов в голове не укладывается, что с их заболеванием можно быть активным и успешным.
И если появляется такой успешный пример, проще его выдавить из стаи, чем принять реальность, в которой ты просто никчемный и ленивый.
Так у нас делают почти все, а не только инвалиды. И с ручками, ножками, нормальной речью. Норма общества.
Поддержите Ваню репостом. Ему на днях на конфе выступать.
А он сопли в ФБ размазывает, что он один.
Напомним, что он офигенный. И что он не один.
Вот ссылка на пост Вани:
https://www.facebook.com/ibakaidov/posts/3874628625982994
Меня травят.
Статьями и в группах людей с ДЦП.
Очень противно.
И я один.
Смотреть комментарии → Комментариев нет