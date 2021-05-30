Осужденный за экстремизм основатель движения «СССР 2.0» отправится строить БАМ

Основателя и один из лидеров движения “СССР 2.0” Сергей Тараскин, осужденного недавно за экстремизм, принудительно отправят из колонии на строительство объектов Байкало-Амурской магистрали в один из новосозданных трудовых лагерей – об этом сообщает газета “Известия”, ссылаясь на источник во ФСИН.

Тараскин будет в числе первых нескольких сотен заключённых, которые отбудут свой срок, исполняя трудовую повинность. На место строительство их этапировали еще вчера. Конкретный стройобъект не разглашается, но известно, что осужденных будут применять в качестве низкоквалифицированной рабочей силы.

– Перспектива искупить свою вину трудом на благо Родины Тараскину очень не понравилась? – рассказал собеседник журналистов. – Он устроил истерику, затем потребовал пересмотра дела. И действительно, при повторном рассмотрении выяснилось, что суд не учел все обстоятельства совершения преступления и его тяжесть, поэтому осужденному добавили ещё два года. В мае он также агитировал других заключённых устроить бунт и провозгласить в колонии советскую власть, однако те, по некоторым данным, устроили ему раскулачивание. Что бы это не значило, но нарушать порядок Тараскин перестал.

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