 

Осужденный за экстремизм основатель движения «СССР 2.0» отправится строить БАМ

30.05.2021, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Основателя и один из лидеров движения “СССР 2.0” Сергей Тараскин, осужденного недавно за экстремизм, принудительно отправят из колонии на строительство объектов Байкало-Амурской магистрали в один из новосозданных трудовых лагерей – об этом сообщает газета “Известия”, ссылаясь на источник во ФСИН.

Тараскин будет в числе первых нескольких сотен заключённых, которые отбудут свой срок, исполняя трудовую повинность. На место строительство их этапировали еще вчера. Конкретный стройобъект не разглашается, но известно, что осужденных будут применять в качестве низкоквалифицированной рабочей силы.

– Перспектива искупить свою вину трудом на благо Родины Тараскину очень не понравилась? – рассказал собеседник журналистов. – Он устроил истерику, затем потребовал пересмотра дела. И действительно, при повторном рассмотрении выяснилось, что суд не учел все обстоятельства совершения преступления и его тяжесть, поэтому осужденному добавили ещё два года. В мае он также агитировал других заключённых устроить бунт и провозгласить в колонии советскую власть, однако те, по некоторым данным, устроили ему раскулачивание. Что бы это не значило, но нарушать порядок Тараскин перестал.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Ежедневные ритуалы помогут встретить Новый год без чувства тревоги

09.05 / Онкологи назвали боль в двух частях тела симптомом рака предстательной железы

13.04 / Онкобольная звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти показала фото без фильтров

29.01 / Маск: Из-за задержки полета Starship человечество никогда не доберется до Марса

22.09 / Мнение: Аристотель и dominatrix

07.12 / Полтергейст с танцующими бутылками

07.04 / Простолюдинка, француженка, юрист: что известно о невесте принца Люксембурга Луи

09.08 / Личное: Зачем Барановская даёт сразу?

30.01 / Доктор Комаровский назвал действия при коронавирусе у члена семьи

09.10 / Перевод класса на «дистант» возможен при выявлении нескольких случаев COVID-19 — Анна Попова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика