После теслы модел 3 мне очень хотелось протестировать порш тайкан. Вроде как, прямой конкурент. И во
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После теслы модел 3 мне очень хотелось протестировать порш тайкан. Вроде как, прямой конкурент. И вот она, удача: эта мечта каждого приличного стартапера стояла на стенде в Сколково.
Я ожидал, что электро порщ — это тесла на максималках. Такая же крутая, но качественнее.
А на деле, совершенно скучная повозка с налетом шлюховатости.
Косяки:
— Крошечный салон. Я компактный и тощий, отрегулировал переднюю сидушку под себя. Сзадил, за собой, сесть уже не смог. При этом, бился головой о стеклянную крышу. Тесла в сравнении с поршом — тру американский минивэн.
— Скучный. Просто шлюховатый и скучный, как почти все порши, кроме 911 и бокстера. Никакого вау-эффекта.
— Крошечный багажник. В 90ые такую машину зафакапили бы, т.к. туда не влез бы ни один человек, даже по кускам.
— Качество отделки салона не сильно выше теслы, такое же фиговое +-.
В общем, порщ бывает только один: 911. Все остальные, кто думают, что у них порщ, расплачиваются за свою иллюзию потерей цены на вторичном рынке.
А вот сервис на стенде порша очень хороший. И кормят вкусно.
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