 

Mahindra XUV300, Bolero и Scorpio демонстрируют высокие продажи в 4 квартале 2021 года

30.05.2021, 14:42, Разное
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— Болеро и Скорпион ждут от шести до восьми недель.

— Во втором полугодии 21 финансового года количество заказов на XUV300 выросло более чем на 90%.

Mahindra кристально уверен в продолжении своей серии новых внедорожников. Даже существующие модели завоевали для автопроизводителя несколько лавров. Thar недавно преодолел рубеж в 55 000 бронирований, из которых 47% являются автоматическими вариантами, более подробную информацию о которых можно прочитать здесь.

XUV300 — это предложение автопроизводителя для сегмента компактных внедорожников, которому удалось собрать более 6000 заказов в месяц во втором полугодии финансового года. Свыше 48 процентов бронирований приходилось на варианты с бензиновым двигателем. В настоящее время внедорожник ожидает более 12 недель. XUV300 доступен с 1,2-литровым бензиновым или 1,5-литровым дизельным двигателем. Первый выдает 109 л.с. / 200 Нм крутящего момента, а второй настроен на 115 л.с. / 300 Нм максимального крутящего момента. Шестиступенчатая механическая коробка передач и блок AMT могут быть установлены в обоих вариантах, и вы можете прочитать наш обзор XUV300 с первым приводом здесь.

Между тем, Bolero и Scorpio зарегистрировали более 10 000 единиц совокупных ежемесячных продаж в четвертом квартале с периодом ожидания от шести до восьми недель. Махиндра также работает над новым поколением Скорпиона под кодовым названием Z101, которое, вероятно, будет представлено к концу этого года или позже в 2022 году. Чтобы узнать больше о грядущем Скорпионе, нажмите здесь.



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