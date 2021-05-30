Он был приговорен к смертной казни по доносу, и только в 2008 году приговор отменен: неизвестные факты из жизни Данте Алигьери, создателя знаменитой “Божественной комедии”, цитаты писателя

Имя Данте Алигьери известно, прежде всего, благодаря написанной им “Божественной комедии” – поэме, которая признана одним из величайших памятников мировой культуры. С этим произведением знакомы многие, а вот с его автором нет. Вот интересные факты из жизни великого итальянского писателя.

Божественная комедия

В произведении “Божественная комедия” повествуется о путешествии Данте через ад в рай, в котором поэт Вергилий и женщина Беатриче ведут его по 9 кругам ада, каждый из которых посвящен определенному греху.

Первый круг – чистилище, где обитают те, кто не может попасть на небеса, потому что не были крещены или просто родились до Иисуса Христа. Во втором круге мучаются люди, которые совершали грех прелюбодеяния, в третьем – чревоугодники, в четвертом – жадные, в пятом – гневливые, в шестом – еретики, в седьмом – насильники, в восьмом – мошенники и обманщики, в девятом – предатели.

Над вратами ада находится текст, последняя строка из которого стала крылатой фразой и известна даже тем, кто не читал произведения:

Оставь надежду, всяк сюда входящий.

Данте отправил Пап в ад

Папа Бонифаций VIII имел отношение к изгнанию Данте из родной Флоренции, и поэт отомстил ему, упомянув его имя в своей поэме вместе с другим папой – Николаем III, которого также считал врагом. В восьмом круге ада, где обитают причастные к покупке и пропаже церковных привилегий, Данте встретил Николая III, который принял поэта за Бонифация VIII. В этом месте грешники зарывались в землю головой вперед, и Николай сообщил Данте, что после смерти его место в аду займет Бонифаций. Так изгнавшего его из Флоренции папу Данте изгнал в ад.

Посмертная маска не настоящая

Посмертная маска Данте стала одним из ключевых артефактов в картине “Инферно” по роману Дэна Брауна. Но недавно было доказано, что она не подлинная, а была изготовлена примерно в 1483 году, спустя 160 лет после смерти поэта.

Отец итальянского языка

Именно так называют Данте, ведь он вместо распространенной латыни использовал для написания своих текстов наречие своего родного края. Именно Данте помог создать язык, который сегодня весь мир знает, как итальянский.

Изгнание и смертный приговор

В 1302 году Данте был обвинен в растрате, оппозиции Папе и многих других прегрешениях, за что на него был наложен штраф, который Данте платить отказался. За это его изгнали из Флоренции под страхом того, что если он ступит на эту землю, то будет сожжен заживо. Данте пришлось скитаться до конца жизни, что его вдохновило на написание главного своего произведения. В 2008 году обвинения в сторону поэта были признаны сфабрикованными, и он получил символическое оправдание и отмену смертного приговора.

Карта ада

После выхода “Божественной комедии” произведение стало предметом огромного количества художественных интерпретаций, самым влиятельным и знаменитым из которых является работа Сандро Боттичелли “Карта ада”. Она хранится в библиотеке Ватикана и является частью большого цикла, состоящего из множеств страниц, из которых до наших дней дошли 92.

“Божественная комедия” оказала огромное влияние на культуру и искусство, поэма буквально была разобрана на цитаты, вот самые известные из них:

…при подъеме кажется сначалаВсегда крутою всякая гора.Не для того на свете мы живем,Чтоб смерть застала нас в блаженной лени!Ты слабости не должен поддаваться:Для подвига нетрудных нет дорог.Не все то лживо, что невероятно.Нет более ужасного страданья,Как вспоминать о светлых временахВ несчастии.