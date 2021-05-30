Если молоко скисло, нужно взять его на дачу. Огурцы не будут болеть, а томаты не затронет фитофтора

С помощью химических удобрений можно значительно повысить урожайность огородных культур. Однако такие подкормки обычно закисляют землю в саду и могут снижать качество плодов растений в плане их экологической чистоты. Поэтому многие дачники предпочитают использовать на участке только натуральные органические удобрения.

Самыми распространенными видами таких подкормок являются навоз и зола. Навоз при этом выступает в качестве азотного удобрения. Зола содержит большое количество нужных растениям микроэлементов, но по большей мере это кальциевое удобрение.

Фосфор и калий: используем молоко

Между тем, помимо азота и кальция, огородным растениям для хорошего роста нужны и другие микроэлементы. Когда огородные культуры выращиваются на одном месте долгое время, почва, как известно, обедняется. Запасы азота и кальция восполняются золой и навозом. Восполнить недостаток других микроэлементов можно также, используя натуральные средства.

К примеру, жизненно необходимый для развития корневой системы растений фосфор можно внести в землю, используя молоко. Помимо фосфора такое необычное удобрение содержит в себе калий, кальций и магний. Кроме того, молоко насыщает почву биологически активными веществами, необходимыми для хорошего развития растений.

Как подкармливать сырым молоком

В первую очередь дачники используют молоко в саду именно в качестве удобрения. Грядки просто поливаются им под корень. Можно просто поливать грядки, смешав молоко с водой. При этом использовать следует сырой продукт. Опытные дачники заметили, что кипяченое молоко в качестве удобрения получается не слишком эффективным. Смешивают молоко с водой обычно в пропорции 1:5. Вокруг каждого растения выкапывается траншейка. В эту траншейку и заливается молочный раствор.

Подкормки сквашенным молоком

Можно также предварительно сквасить молоко. Это повысит его биологическую активность. Для подкормки растений 500 г сквашенного молока нужно налить в 5 литровое ведро с водой и добавить 10 капель йода. Такую подкормку нужно использовать для опрыскивания листьев. К примеру, просто идеально она подходит для огурцов. Если листочки огурцов пожелтели по краям или полностью, использовать такую подкормку стоит обязательно.

Результат будет заметен уже на следующий день. Начинать подкармливать огурчики таким способом можно уже после появления 3-го листочка, а далее — весь сезон с периодичностью в 2 недели. Можно использовать такую подкормку, конечно, и для других огородных культур.

Защита от вредителей

После опрыскивания листьев молоком на них, помимо всего прочего, образуется защитная тонкая пленка. Многие вредные насекомые не могут переваривать лактозу. Поэтому такая пленка надежно защищает растения от повреждения. Насекомые уходят искать более подходящую для них пищу.

Защита от микроорганизмов

Для многих видов болезнетворных бактерий молочная пленка, образующаяся на листьях после опрыскивания, также является непреодолимым барьером. Растения после обработки не болеют разного рода грибковыми или бактериальными заболеваниями.

Проводник для других удобрений

Очень часто молоко в качестве удобрения используют в комплексе с другими подкормками. Это дает отличный эффект в плане повышения урожайности культур. Дело в том, что при использовании молока многие подкормки начинают лучше усваиваться растениями.

Для каких культур молоко не подходит в качестве удобрения

Лучше всего на молочные подкормки, как уже упоминалось, реагируют огурцы. Также молоко можно использовать для защиты и удобрения томатов. Хорошей подкормкой этот продукт является для всех корнеплодов, лука, плодовых деревьев, роз, пионов.

Но для удобрения или защиты некоторых огородных культур использовать молоко нельзя ни в коем случае. К примеру, не стоит делать такие подкормки перцу или баклажанам. После молочной подкормки у этих культур вырастут мелкие плоды. В некоторых случая баклажаны или перец могут погибнуть вовсе.