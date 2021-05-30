Жизненные стратегии можно классифицировать как угодно. Лично мне нравится деление на жить в прошлом, жить в настоящем и

Жизненные стратегии можно классифицировать как угодно. Лично мне нравится деление на жить в прошлом, жить в настоящем и жить в будущем. На протяжении жизни стратегии меняются, порой резко. Были в прошлом, а на завтра — бац, и уже в будущем. Наверное, стоит попробовать их все, и неоднократно, главное — не останавливаться, не залипать долго на одной. Залипший человек становится фанатичен, считая, что так и только так. Залипший человек тратит массу энергии на доказательства истинности своей стратегии. Наконец, залипший человек банально менее интересен. В общем, не надо залипать. Фу таким быть.

Жить в прошлом — это как копаться в себе. Когда-то что-то было не пережито, и, живя в прошлом, мы стараемся это разрешить. Может, кто-то обидел, и тогда стратегия посвящена доказательству несправедливости обиды. Знаете как бывает? Уже обидивший помер, а ты все доказываешь, доказываешь. Или наоборот, похвалили. И давай год за годом тянуться к этой похвале, чтобы вспомнить сладостное чувство. Стратегия жизни в прошлом, по сути, крайне эгоистична. Она про изучение себя и, почти всегда, отрицание помощи снаружи. Чем хороша? Помогает себя принять как целостную личность, которая даже имеет недостатки. Чем плоха? Ну очень сложна для окружающих, как бег по минному полю.

Жить в настоящем — это полюбить себя. Ну как, полюбить? Скажем, хотя бы не ругать. Большое дело — перестать гнобить себя. Даже не так: перестать гнобить себя и сваливать вину за гнобление на окружающих. Обычно в этой стратегии выстраиваются партнерские коммуникации с ближними. То есть быть честным и открытым признается возможным и даже полезным. Эмоции, правда, страдают, так как рационализируется все. Стратегия ревлизуется в поиске баланса между своими желаниями и желаниями мира вокруг. Чем хороша? Упрощает жизнь до бинарных ответов на сложные вопросы. Чем плоха? Тем же. Ну и еще эмоциональное выгорание. Потом заново приходится учиться чувствовать.

Жить в будущем — это про пользу миру. Не обольщайтесь, польза порой принимает весьма специфические формы. Стратегия реализуется в момент, когда о смысле жизни начинаешь думать как о наследстве. Оставить детей, оставить проекты, оставить смыслы. Эти мысли весьма переключают на достижения, учат взаимодействию в разных формах. Где-то это может называться служением, где-то — карьерой. Зависит от выраженности стремлений и четкости целей. Отличается черно-белым отношением к окружающим. Полезен — улыбаюсь, не нужен — скалюсь. Чем хороша? Может объективно сделать счастливее значительные массы людей. Чем плоха? Может разрушить тебя и/или сделать несчастными значительные массы людей.