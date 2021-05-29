 

После волшебного лосьона о дезодоранте можно забыть: запах пота исчезает без следа, а средство обойдется очень недорого

29.05.2021, 18:24, Разное
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Если нужно очень быстро избавиться от запаха пота, то поможет дезодорант. А что, если сделать его своими руками? Это будет весьма бюджетный вариант. К тому же данное средство гораздо более безопасно, чем классические варианты.

Нам понадобится

Кора дуба – одна чайная ложка. Ее можно купить в аптеке.Лимон – одна штука. Фрукт можно взять средних размеров.Вода – один стакан.

Волшебный лосьон

Для приготовления средства, которое мгновенно поможет избавить от запаха пота, нам понадобится специальный заварочный чайник.

Насыпаем в него необходимое количество коры дуба. Если специального заварника нет, подойдет любая емкость, только придется дополнительно процедить готовый настой через сито или марлю.

Заливаем кору дуба стаканом кипящей воды, закрываем крышкой и даем настояться в течение тридцати минут. Теперь нам нужно перелить получившийся настой. Нам понадобится либо банка с крышкой, либо другая небольшая емкость.

Лимон тщательно моем, разрезаем на две половинки и выдавливаем из них сок. Если вам не хочется тратить на это время, то возьмите две столовые ложки уже готового лимонного сока.

Добавляем его в подготовленный раствор. Берем столовую ложку и тщательно перемешиваем жидкость. Вот и все. Лосьон готов.

Теперь его нужно остудить, а затем убрать в холодильник. Лучше всего перелить получившееся средство в бутылочку с дозатором. При необходимости можно будет взять ватный диск и побрызгать на него лосьоном.

Ватным диском следует протирать подмышечные впадины. При необходимости можно протереть все тело, а также лицо. В этом средстве нет никакой химии, оно не приводит к появлению раздражения на коже, помогает решить проблему с запахом пота и даже, при регулярном использовании, способствует уменьшению чрезмерного потоотделения, что особенно важно летом в жару.

Как вы сами могли убедиться, приготовить чудодейственное средство совсем несложно. Стоит оно совершенно недорого, зато эффект будет просто потрясающий. Лосьоном можно пользоваться три-четыре раза в день, а хранить его нужно в прохладном месте (в холодильнике).



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