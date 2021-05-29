 

Путин и Лукашенко обсудили в Сочи итоги «Евровидения»

29.05.2021, 14:32, Разное
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Состоявшаяся 28 мая в Сочи встреча президентов России и Белоруссии была посвящена итогам конкурса «Евровидение». Подготовленное совместное заявление пока не опубликовано.

Главы государств обменялись мнениями об общем уровне конкурса в 2021 году и качестве отдельных номеров. Они пришли к общему пониманию, что итальянская рок-группа «Maneskin» по своим исполнительским способностям и звучанию не соответствует первому месту всеевропейского состязания, а их композиция «Zitti e bouni» представляет собой яркий образец безыдейного искусства на потеху беснующейся толпе.

«В прошлом году конкурс не состоялся, и я надеялся, что за два года европейские музыканты порепетируют, подготовят что-то достойное. Но надежды не оправдались. Добавило горечи отстранение Беларуси от конкурса и фактическое вытеснение с него России Таджикистаном», — сказал журналистам кремлёвского пула Александр Лукашенко.

Кроме отстранения команды Белоруссии от выступления на Евровидении, от телефонного голосования были отстранены белорусские зрители. Согласно докладу российских спецслужб, с которым ознакомились президенты в Сочи, это помешало Маниже Сангин занять призовое место.

«Мы ещё будем расследовать произошедшее в Роттердаме, чтобы сформулировать внятный и чёткий ответ нашим европейским партнёрам. Поэтому пока проект совместного заявления остаётся проектом. В таких вопросах не стоит рубить сплеча. Надо дать европейцам возможность одуматься», — заявил Владимир Путин.

Возможно, заявление Путина и Лукашенко огласят на совместном заседании палат российского парламента. Заседание назначено на первую половину июля и тема Евровидения будет на нём ключевой.



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