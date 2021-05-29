 

Средняя зарплата китайских заключённых превысила 1500 долларов в месяц

29.05.2021, 13:36, Разное
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На собрании ЦК Компартии Китая глава министерства экономического развития Вэнь Дайсань отчитался о росте доходов граждан в Поднебесной по итогам года.

Министр отметил, что благодаря совместной работе с созданным в этом году министерством сталинских реформ удалось резко повысить уровень жизни не только обычных граждан, но и заключённых, чья средняя зарплата составила 10555 юаней или 1520 долларов США.

Чиновники внедрили рейтинг наиболее важных строительных объектов — электростанций, каналов и городов, на которых осуждённые получают возможность работать в зависимости от прилежности своего поведения. От рейтинга объекта и зависит зарплата преступника. Для заключенных существует возможность трудиться в рудниках, шахтах, детских учреждениях и библиотеках.

Заключённые, получившие дипломы об образовании по непопулярным у молодежи рабочим специальностям во время отбывания тюремного срока, получат надбавку в размере около 200 долларов в месяц. Ещё один бонус к довольствию предусмотрен за успешную сдачу экзамена по истории коммунистического движения, состоящего из вопросов по трудам Мао, Ленина и Сталина.

Также Дайсань заявил, что в следующем году запланировано очередное повышение оплаты труда заключённых до 650 долларов в месяц и выше.



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