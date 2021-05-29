Кожаную обувь или сумки легко очистить от пятен травы: следуем инструкции

Обувь из натуральной кожи считается самой неприхотливой и выносливой, но и она не застрахована от получения неприятных следов травы. Зеленые растения очень легко оставляют пятна на поверхностях из-за высокого содержания в них хлорофилла, который действует как краситель. К счастью, есть несколько действенных способов удалить их даже с кожаной поверхности.

Материалы и инструменты

Для работы понадобится жидкость для мытья посуды, белый уксус, вода, тряпка из мягкой ткани, спирт, ватные диски и очиститель для кожи. Следите за техникой безопасности: наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить тонкую кожу рук, и откройте окно, чтобы пары уксуса или спирта не затуманили глаза. Можно приступать. Обычно пятна от травы хорошо очищаются с помощью натуральной патоки, но ее достать довольно трудно, а вот уксус и жидкость для мытья посуды есть в распоряжении каждой хозяйки.

Уксусный раствор

Для приготовления раствора понадобится небольшая миска или чаша. Добавляем в миску часть белого уксуса, две части воды и чайную ложку жидкости для мытья посуды. Все нужно перемешать и взбить до образования плотной пены. Теперь берем мягкую чистую тряпку, обильно смачиваем раствором и наносим на пятно, производя мягкие круговые движения до полного исчезновения пятна. Хорошо просушите место смыва и только после этого надевайте свою обувь.

Спиртовой раствор

Если пятна от травы не удалось очистить уксусом, используйте тяжелую артиллерию – спирт. Берем ватный диск и смачиваем его в спирте. Но тут есть важный нюанс: спирт может стереть краску или оставить светлые пятна. Чтобы не испортить вещь, протестируйте спирт на незаметном участке. Если все нормально, приступайте к основной операции. Также для решения проблемы можно использовать средство для чистки кожи и кожаных изделий. Но тут нужно следить за тем, чтобы средство не высушило участок кожи.

Дополнительные советы и рекомендации

В обувных магазинах сейчас можно найти специальные средства для удаления с поверхности кожаных изделий чернил или искусственных красителей. Их состав достаточно силен, поэтому они также могут легко справиться с красителями натурального происхождения. И да, не пытайтесь использовать жидкость для мытья посуды в чистом виде. Это жидкость щелочная. Вступая в реакцию с растительными компонентами, она может лишь усугубить ситуацию и загнать хлорофилл в глубокие слои, а тогда очистить пятна от травы будет практически невозможно.